Stadin Silakkamarkkinat seisoo sateessa – Jopa voittajasilakan kaupankäynti juroo

Taivassalolainen Liisa Vainio valmisteli silakkamarkkinoille tuloa pari viikkoa, mutta suuri osa tuotteista on vielä keskiviikkona myymättä. Joku sentään kysyy sitruuna-valkosipulisilakkaa, joka voitti tänä vuonna Silakkaraadin Silakkayllätys-sarjan. Voitosta kertoo myyntitiskillä seisova kunniakirja.

"Ilma ei nyt suosi kaupantekoa. Jos olisi parempi sää, niin voittajasilakat olisivat jo aikapäiviä sitten loppu", Vainio huokaa.

Kaikkiaan Vainiolla on kojussaan yksitoista tuotetta ja yli tuhat purkkia myytävää. Hän on Helsingin silakkamarkkinoilla 26:tta kertaa ja voittojakin on kertynyt puolenkymmentä.

Silakoiden lisäksi Vainio myy tyttären leipomaa saaristolaisleipää ja pöhkösiä. Siis mitä?

"Nää on tämmösiä kalamunkkeja. Sisällä on ahventa ja kuoritaikina on tehty piimäpohjaan ruisjauhoista, paistetaan upporasvassa", Vainio esittelee itse kehittämäänsä pikaruokaa.

Stadin Silakkamarkkinat on yksi Suomen vanhimmista perinnetapahtumista. Ne ovat tänä vuonna osa Suomi 100 -juhlavuoden Syödään yhdessä -ohjelmaa.

Silakkamarkkinat yhdistävät saaristolaisperinteen ja ruokakulttuurin. Tänä syksynä markkinoille on tullut 30 kalastajaa, joista puolet myy tuotteitaan suoraan veneistä.

Markkinat ovat avoinna lauantaihin 7.10.