Suomalainen joulukuohari — vientihitti joka vetää jopa Ruotsissa

"Onhan tämä nyt huikeaa", hihkuu Juha-Matti Raunio. Hän on joulukuohari Glöetia valmistavan suomalaisen startup-yrityksen Von Elk Companyn toinen omistaja.

Kun Raunio kumppaneineen testaili ja maisteli neljä vuotta sitten jouluna omatekoisia jouluskumppasekoituksia, ei kukaan heistä osannut kuvitella, että juomasta tulisi menestys.

"On hienoa nähdä, että jopa ruotsalaiset ovat ottaneet juoman omakseen", Raunio sanoo.

Glöet on roseeviinipohjainen puolimakea hiilihapotettu juoma, joka saa makunsa joulun tutuista mausteista rusinasta, neilikasta, kanelista, appelsiinista, inkivääristä, vaniljasta ja sitruunasta. Se valmistetaan Espanjassa.

Viime jouluna juoma loppui kesken, joten tänä vuonna sitä on valmistettu viisinkertainen määrä. Glöetiä myydään Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Virossa ja Luxemburgissa.

Glöetin myyntitarina on muokattu kullekin kohdemarkkinalle sopivaksi. Skandinaviassa Glöet on glögiskumppa, ja Keski-Euroopassa sitä markkinoidaan kuplivana glühweininä eli hehkuviininä. Kiinassa taas punainen ja kulta ovat onnenvärit, joten Glöet on siellä "Lucky Bubbles", Raunio kertoo.

Glöet nautitaan kylmänä kuohuviinin tapaan.