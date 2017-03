Suomalainen kannustaa MM-hiihdoissa ruisleivän voimin

Nälkää ei Lahden MM-hiihdoissa tarvitse nähdä. On kisaravintolaa ja kojuja, joiden rivistö alkaa jo sisääntulokadulla.

Tosin MM-kisojen puisen portin takana ensimmäiset kojut kaupittelevat belgialaisia vohveleita ja espanjalaisia munkkitankoja. Niitä myyvä yritys on kylläkin ruotsalainen. Seuraavassa kojussa on saksalaisia bratwursteja.

Mutta pidemmälle jaksavalle on tarjolla kotimaisia eväitä. Makkaroiden lisäksi on muikkuja, loimulohta, hernekeittoa. Virallinen kisamakkara on Atrialta, kisojen yhteistyökumppanilta.

Lapin Gourmetkokit myyvät poroherkkuja ja siinä sivussa taljoja ja sarvia. Eniten myyvät poromakkara ja poronkäristys, sodankyläläinen Asko Autio kertoo.

Poroherkkuja ostavat Aution mukaan niin suomalaiset kuin ulkomaalaisetkin. ”Ottavat ja tykkäävät ja tulevat hakemaan lisää”, lapinmies kehuu.

Kisaravintolassa on tarjolla aina liha-, kala- ja kasvisruoka, salaatteja ja munkkikahvit.

Kisaväen suosikki on lihapullat, Casselin keittiöpäällikkö Ilkka Rantala kertoo.

Suomalaiset ja ulkomaalaiset erottaa Rantalan mukaan leipä. Suomalainen syö ruista, ulkomaalaiset enemmän vaaleaa leipää.

Liha on kotimaista. Kisajärjestäjän ehtona on, että se on yhteistyökumppani Atrialta.

Kala on osin ulkomaista, osin kotimaista. Erikoisuus on särkipihvi, jossa on hiukan haukeakin.

”Valikoimaan toivottiin siikaa, mutta se ei ollut mahdollista asetetussa hintaraamissa. Särkipihviä on mennyt mukavasti”, Rantala sanoo.

Myöskään kasvikset eivät ole kokonaan kotimaisia. Rantalan mukaan siihenkin syynä on hintaraami, joka juuri tähän vuodenaikaan on kotimaisille kasviksille "kipeä".

Niin, se kisavieraille jaettava vesi on englantilaista, kuten on kerrottu. Kun kisoissa panostetaan ympäristöasioihin, kisajärjestäjät halusivat pahvipakkaukset, ja sellaisiin vettä ei saatu pakatuksi Suomessa.

"Juo se kylmänä", lämmennyttä vettä maistanut tuttu opastaa.