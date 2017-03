Suomalainen lakritsi myy maailmalla - pidetään jopa terveystuotteena

Pohjoismaissa ja paikoin muuallakin maailmalla vallitsee lakritsibuumi. Uusia tuotteita pulpahtelee markkinoille, ja lakritsi esiintyy useissa leivonta- sekä ruokaohjeissa. Huomion on tehnyt markkinointi- ja viestintäjohtaja Ritva Mäenpää Orklasta, joka omistaa makeistehdas Pandan nykyään.

90-vuotta täyttävä Pandan lakritsi on markkinajohtaja Suomessa. Makeiset valmistetaan yhä Jyväskylän Vaajakoskella.

Kaikkein suomalaisin Pandan tuotteista on Lakupala. Sen sisältämä vilja on kotimaista ja sokeri jalostetaan Suomessa. Sen sijaan lakritsijuuren alkuperä on liikesalaisuus.

Runsas puolet Pandan lakritsista menee vientiin, muun muassa Englantiin, Yhdysvaltoihin ja Kanadaan.

Lakritsitrendi on pantu merkille myös Fazerilla. Kaupallisten yksiköiden toimitusjohtaja Tom Lindblad kertoo, että pohjoismaisella lakritsilla on imua Euroopassa ja sen ulkopuolella. Keski-Euroopassa sillä on jopa terveystuotteen imago, sillä lakritsijuuri on ollut pitkään lääketeollisuuden käytössä. Maku on tuttu muun muassa yskänlääkkeistä.

Lindbladin mukaan kuluva vuosi näyttää, paljonko lakritsin vienti kasvaa ja paljonko sen valmistusta lisätään.

Fazer on lanseerannut uuden lakritsisarjan, jonka myynti on vetänyt hyvin. Kuten Pandan, myös Fazerin lakritsin vilja on kotimaista.

Lindbladin mukaan kuluttajat arvostavat lakritsissa etenkin tuoreutta ja pehmeyttä.

Suomalaista lakritsia vie maailmalle myös Halva, joka aloitti lakritsin valmistuksen Helsingissä vuonna 1951.

Makeistehtaan tuotannosta 30 prosenttia menee vientiin ja lakritsista jopa 80 prosenttia.

Vientimaita ovat muun muassa Ruotsi, Tanska, Norja, Viro, Venäjä, Itävalta, Saksa, Tšekki, Espanja, Italia, Ranska, Kreikka, Englanti, USA, Kanada, Etelä-Afrikka, Uusi-Seelanti, Australia Ja Israel.