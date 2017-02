Suomalainen superjuoma lähtee valloittamaan maailmaa - sisältää patentoitua kaurajauhetta ja mustikkaa

Pahvipurkkiin on survottu kahdensadan mustikan mehut ja kahdeksan lusikallista kaurapuuroa. Hunajalla makeutettu yhdistelmä maistuu aavistuksen vispipuurolta.

Pakkauksen kyljessä komeilee Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymä terveysväittämä: Organic super food drink. Juoma on paitsi luomua, myös virallisesti superruokaa.

Indran Samarakone, toinen aBerry:n kehittäjistä ja yrityksen perustajista, hymyilee leveästi. Hän uskoo pitelevänsä hyppysissään hitti­tuotetta. Superjuoma on myynnissä S-ryhmän kaupoissa ja tulossa K-kauppoihin tässä kuussa. Ensimmäiset erät on viety ulkomaillekin.

”Alun perin tuotetta ei edes tehty Suomen markkinoille, vaan vientiin, mutta nyt näyttäisi että täälläkin on kysyntää”, Samarakone toteaa.

Erityisen kiinnostuneita terveysjuomasta ollaan Saudi Arabiassa ja Dubaissa, joissa liika­lihavuus ja nuorison sokerijuomien kulutus ovat nousseet kansanterveydelliseksi ongelmaksi. Valtio pyrkii korjaamaan tilannetta tukemalla terveystuotteiden tuloa markkinoille.

Välipalaksi tai aamiaiseksi sopiva ABerry tukee painonhallintaa, sillä juomalla on alhainen glykeeminen indeksi. Se tarkoittaa, että tuote tasaa verensokeria ja antaa energiaa pikku­hiljaa toisin kuin valkoinen sokeri, joka aiheuttaa elimistölle haitallisen verensokeripiikin.

Muita mustikkajuoman kauppa-alueita ovat tulevaisuudessa ainakin Kiina, Etelä-Korea, Japani ja Singapore.

Samarakone iloitsee, että kotimainen huippukaura on nyt nosteessa. Juomaan käytetään patentoitua Polar Glucanin täysjyväkaura­jauhetta, joka ei sakkaudu purkin pohjalle.

Mustikka valikoitui toiseksi ainesosaksi, koska vitamiinirikas pohjolan marja on tämän hetken kysytyintä superruokaa maailmalla.

Tarkoitus on laajentaa makumaailmaa myös puolukkaan ja mustaherukkaan. Pienoinen haaste on, että marjojen on oltava luomua.

Toisin kuin voisi luulla, läheskään kaikki suomalaiset metsämarjat eivät ole luonnon­mukaisia, koska metsiä ei ole sertifioitu luomuksi. Virallisia luomumetsiä on toistaiseksi lähinnä saaristossa ja pohjoisessa. Valtaosa suomalaisista metsistä täyttäisi kyllä luomun kriteerit.

Juoma valmistetaan Kouvolassa. Kylmä­puristettu mustikkamehu tilataan kotimaiselta luomumarjamehuyritykseltä.

Alle viisi prosenttia ainesosista joudutaan tuomaan muista EU-maista. Joukossa on ripaus agavea ja aroniaa.

Pakkaus on kotimainen Tetra Pak. Sen ansiosta juoma säilyy vuoden.

Samarakone muutti Sri Lankasta Suomeen töiden perässä 30 vuotta sitten. Hän on toiminut pitkään maahantuontialalla, muun muassa halpaketju Hong Kongin johdossa.

Hän perusti aBerryn toisen kauppamiehen, Jyrki Mannisen, kanssa. Yhdessä tuumin he päättivät, että ”tähän maahan ei tuoda enää mitään”.

”Nyt vanhemmiten haluan parantaa maailmaa ja auttaa ihmisiä syömään terveellisesti.”

Samarakone tietää, että maailmalla on pulaa aidosta, ravinteikkaasta ja luotettavasta ruuasta.

”Esimerkiksi Kiinassa olen nähnyt, miten kiinalaiset eivät uskalla syödä oman maansa valmisteita.”