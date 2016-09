Suomalaisinnovaatio Nyhtökaurassa vain reilu kymmenes kotimaista kauraa, härkäpapu ja herne ulkomaista

Nyhtökaura on kasvisproteiini, jota pidetään erittäin lupaavana suomalaisena vientituotteena. Suomalaista kuiva-aineista ovat vain kauraleseet ja -jauho eli reilut kymmenen prosenttia.

Maustamaton Nyhtökaura valmistetaan kauraleseistä, -jauhoista ja -proteiinista sekä papuproteiinista ja herneproteiinista, suolasta ja rypsiöljystä. Nimestään huolimatta kauraa on yhteensä tuotteessa vain 14 prosenttia. Kauraproteiinin osuutta kaurasta ei ole ilmoitettu.

Herne- ja papuproteiinia tuotteessa on yhteensä 23 prosenttia. Härkäpapuproteiini tulee Ruotsista, samoin kuin kauraproteiini. Herneproteiini tuodaan Keski-Euroopasta.

Tuotteessa on myös noin prosentti rypsiöljyä, joka on kotimaista.

"Proteiinifraktiot ja mausteet tulevat muualta, koska niitä ei saa Suomesta", tuotetta valmistavan Gold & Green Foodsin toimitusjohtaja Maija Itkonen kertoo.

"Olemme tehneet töitä sen eteen, että saisimme Suomesta raaka-aineita, sillä Suomessa on akateemista osaamista ja hyvä kasvualusta myös pavuille", tutkimuspäällikkö Reetta Kivelä jatkaa.

"On meneillään hankkeita, joissa mahdollisuuksia kartoitetaan ja joissa olemme mukana. Me jaamme mielellämme tietotaitoamme, jota yrityksessämme on raaka-aineen prosessoinnin suhteen. Yksi yritys ei kuitenkaan voi tehdä kaikkea ja raaka-ainebisnes on tietenkin aivan eri ala kuin mitä nyt teemme."

Kivelä toivoo, että nyhtökaura rohkaisee suomalaisia yrittämään enemmän jalostuksessa ja kehittämään innovatiivisia raaka-aineita.

"Tarvitsemme tuotteeseemme huippulaatuisia jauhoja, joita Suomessa kyllä pystytään tekemään ja toivottavasti mahdollisimman pian. Niitä odottaessa!"

Elintarvikeyhtiö Paulig osti Gold & Green Foodsin osake-enemmistön torstaina, ja yhteistyön tarkoituksena on saada ensin kotimaan voimakas kysyntä tyydytettyä.

2.9.2016 kello 16.01: Muokattu otsikkoa, joka oli aikaisemmin "Suomalaisinnovaatio Nyhtökauran raaka-aineesta vain reilu kymmenes kotimaista". Nyhtökaurasta on tekijöiden mukaan kotimaista yli 60 prosenttia, koska noin puolet on vettä ja se on kotimaista. Lisätty Reetta Kivelän kommentit.

