Suomalaistyöllä tuotetut ranskalaisviinit saivat Suomi100-tunnuksen

Viisi Chateau Carsinin viiniä on saanut oikeuden käyttää Suomi100-tunnusta. Viinejä tuotetaan Ranskassa Carsinin tilalla, jonka omistaa suomalainen Juha Berglund siskonsa Liisan kanssa.

Suomi 100 -juhlavuoden viralliseksi yhteistyökumppaniksi pääsy on Juha Berglundin mukaan vaatinut yritykseltä vastalahjan Suomelle.

"Meillä ei ole antaa tuosta vaan viittäkymmentä tuhatta euroa, kun emme ole mikään suuryritys niin kuin Fazer tai Altia, mutta olemme sopineet, että järjestämme Haaga-instituuttiin viinintekemisen kurssin ja vapun alla Helsinkiin ruoka- ja juomatapahtuman Vanhalle ylioppilastalolle", Juha Berglund kertoo.

Valtioneuvoston kanslia on nimennyt nelisenkymmentä tuotetta Suomi100-juhlavuoden tuotteiksi. Aiemmin on uutisoitu, että Altia ja viiniammattilaisraati on valinnut kolme ranskalaista viiniä Suomen juhlavuoden viinisarjaan. Nekin on tuotettu Ranskan Bordeaux'ssa aivan kuten Carsinin viinit.

Berglundit ovat tuottaneet Ranskan Bordeaux’ssa viiniä 25 vuotta. Pääsy juhlavuoden yhteistyökumppaniksi merkitsee Juha Berglundin mukaan yritykselle imagon nousua ja valtavaa eteenpäinmenoa. "Me olemme suomalaisia ja haluamme olla. Tänäkin vuonna viinimme korjattiin suomalaisvoimin, kun rypäleitä oli poimimassa viisikymmentä suomalaista."

Bisnesmies Berglund on viinintuottajana päässyt perehtymään maanviljelyyn. Hänelle viini on ennen kaikkea maataloustuote ja hyvä viinivuosi sellainen, jolloin satoa tulee paljon.

Berglund toivoo, että yritykset tarjoaisivat hänen viinejään tilaisuuksissaan. Juhlaviineistä kahta, Suomi 100 Blanc de Carsinia ja Rouge de Carsinia, myydään Alkossa ja kolme muuta juhlaviiniä on myynnissä tilauksesta yrityksille.

"Pääosa kaikista viineistämme myydään Suomessa. Vaikka olemme tehneet tätä bisnestä jo neljännesvuosisadan, niin vieläkin meistä kuvitellaan, että olemme tulokas."