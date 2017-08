Suomeen yksi palkinto pohjoismaisesta ruokakilpailusta Emblasta

Palkintogaala järjestettiin Tanskan ympäristö- ja ruokaministeriön Better food for more people -huippukokouksessa Copenhagen Cooking -tapahtuman yhteydessä. Tanskan prinsessa Marie oli mukana palkintojenjaossa.

Yhteispohjoismainen tuomaristo arvioi ehdokkaat ja nimesi voittajat Emblan seitsemässä kilpailukategoriassa.

Paras ruoka-artesaani 2017 oli Leif Sørensenin tuote Fish Chips Färsaarilta. Suomesta ehdokkaana oli Järki särki ja yrittäjät Marja Komppa & Ari Seppälä. Järki Särki on kalasäilykkeitä valmistava kalanjalostusyritys Korpilahdella.

Parhaaksi raaka-ainetuottajaksi valittiin Dímunargardur, niin ikään Färsaarilta. Suomea edusti Malmgårdin tila ja Creutzin perhe, muun muassa luomuviljaa tuottava ja jalostava sekä ruokamatkailuun keskittynyt maatilayritys Loviisassa.

Joukkoruokailupalkinnon sai Annika Unt Ruotsista. Suomen ehdokas oli Mikkelin kaupungin ruoka-ja siivouspalvelu.

Ruokaviestijä 2017 oli Michael Björklund Ahvenanmaalta. Suomen ehdokas kategoriassa oli Motiva Oy:n Saa syödä! ruokahävikkinettisivut ja -tapahtumat.

Ruokailumatkailukohde 2017 oli Heimablídni; Färsaarilta. Suomen ehdokas oli Majatalosta majataloon -retket, viiden majatalon yhteinen tuoteperhe Pohjois-Karjalassa.

Ruokayritykseksi 2017 valittiin Suomen ehdokas Thomas Snellman, REKO-lähiruokamallin kehittäjä ja primus motor REKO-mallin levittämisessä.

Lapset ja ruoka 2017 -palinnon voitti Geitmyra Matkultursenter Norjasta. Suomen ehdokas oli Ammattikeittiöosaajat ry:n kehittämät ja myöntämät Kouluruokadiplomi- ja Makuaakkoset-diplomikäytännöt.

"Olemme iloisia, että saimme Embla-ruokapalkintoon hienoja hakijoita eri puolilta Suomea. Suomalaista osaamista, ruokaa ja tuotteita on jatkossakin syytä nostaa näkyvästi esiin myös Pohjoismaissa ja muutenkin kansainvälisesti", sanoi MTK:n maatalousjohtaja Johan Åberg, joka oli yksi Suomen tuomareista. Muut tuomarit olivat keittiömestari Kim Palhus ja MT:n ruokatoimittaja Riitta Mustonen.

Tiedottaja Mia Wikström SLC:stä kiitti suomalaisehdokkaiden saamaa hienoa vastaanottoa. "Suomalaisen ruuan puhtaus ja aitous osuvat juuri tähän aikaan."

Embla-kilpailun tarkoitus on nostaa esiin pohjoismaisen keittiön parhaita puolia: upeita raaka-aineita, ruokakulttuuria, kestäviä tuotantotapoja ja ruuan tekijöitä. Kilpailun avulla halutaan vahvistaa yhteistä pohjoismaista ruokaidentiteettiä ja ruokakulttuuria sekä lisätä kiinnostusta pohjoismaiseen ruokaan myös Pohjolan ulkopuolella.

Yhteispohjoismainen tuomaristo arvioi ehdokkaat viiden kriteerin perusteella: pohjoismaista, kestävää, inspiroivaa, uusia ajatuksia herättävää ja arvostettua.

Kilpailun järjestävät pohjoismaiset maataloustuottajajärjestöt, muun muassa MTK ja SLC. Embla on osa Uusi pohjoismainen ruoka -ohjelmaa ja sitä rahoittaa Pohjoismainen ministerineuvosto. Kilpailu on tarkoitus järjestää joka toinen vuosi.

Embla-kilpailu on saanut nimensä ensimmäisen pohjoismaisessa mytologiassa mainitun naisen nimen mukaan.