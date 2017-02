Suomen sydänliitto kiistää kohutun tutkimuksen: Hiilihydraattien ja rasvan määrien suosituksia ei olla muuttamassa

Suomen sydänliitto kertoo tiedotteessaan, että uusin terveellisen ruuan periaatteiden kumoaminen on aiheuttanut hämmennystä ja levinnyt laajasti sosiaalisessa mediassa. Muun muassa Jari Ristiranta on kommentoinut Ravitsemus ja Terveys -blogissaan Maailman sydänjärjestön entisen puheenjohtajan, professori Salim Yusufin esitystä kardiologian konferenssissa Davosissa Sveitsissä 12. helmikuuta 2017.

Ristiranta kertoo sivuillaan olevansa "ravitsemusharrastelija, joka on itse noudattanut vähähiilihydraattista ruokavaliota ja seurannut ravitsemustutkimusta kesästä 2006 lähtien eli yli 5 vuoden ajan".

Yusuf esitteli konferenssissa tutkimustuloksia laajasta sydän- ja verisuonitauteihin liittyvästä PURE-tutkimuksesta. Hänen mukaansa tutkimuksen tulokset osoittavat hiilihydraattien syönnin olevan yhteydessä suurempaan riskiin sairastua sydän- ja verisuonitauteihin kuin rasvan syönti.

Sydänliitto kertoo nyt, että tutkimus ei muuta mitään valtion ravitsemusneuvottelukunnan linjaamista suomalaisista ravitsemussuosituksista. Myöskään Sydänliiton suosituksiin ei ole tulossa muutoksia.

"Professori Salim Yusuf ei edusta puheenvuorollaan kardiologien nykykäsitystä, vaan vain omia käsityksiään", Sydänliiton ylilääkäri Anna-Mari Hekkala tähdentää.

"Salim Yusuf ei ole ravitsemuksen asiantuntija. Maailman sydänjärjestön puheenjohtajana hän toimi ennen nykyistä puheenjohtajaa David Woodia."

PURE-tutkimus (Prospective Urban Rural Epidemiology Study) on 25 maassa toteutettava 12 vuoden seurantatutkimus, jonka perimmäisenä tavoitteena on tutkia kaupungistumisen vaikutuksia sydän- ja verisuonisairauksien vaaratekijöihin. Kyseessä on havainnointitutkimus, joka selvittää terveyseroja kehittyneiden ja alikehittyneiden maiden välillä fokuksena sydän- ja verisuonisairaudet.

Tutkimuksesta on julkaistu lukuisia artikkeleita, joiden teemana ovat esimerkiksi terveellisten elintapojen erot kehittyneissä ja alikehittyneissä maissa, verenpaineen hoidon erot kehittyneissä ja alikehittyneissä maissa sekä vastaavat erot ylipainon ja tupakoinnin suhteen, Sydänliitto kuvailee.

"Tutkimuksen perusasetelma ei siis ole ravitsemustieteellinen. Eroja mukana olevien maiden ruokavaliossa voidaan havainnoida, mutta tutkimuksen lähtökohta ei ole uusien ravitsemussuositusten laatiminen", Hekkala sanoo.

Sydänliiton ravitsemusasiantuntija Tuija Pusan mukaan Yusuf esitteli konferenssissa havaintojaan, joita ei ole julkaistu tieteellisissä julkaisuissa ja jotka perustuivat muuhun tarkoitukseen laadittuun tutkimusasetelmaan.

"Sydänliiton ravitsemuksen asiantuntijaryhmä on käsitellyt Yusufin esitystä kokouksessaan ja todennut, että tämä yksittäinen havainnoiva tutkimus ei anna mitään perusteita muuttaa ravitsemussuosituksia."

PURE-tutkimuksessa on hänen mukaansa todettu aineiston laajuudesta huolimatta lukuisia menetelmällisiä puutteita. Ravitsemussuositukset perustuvat aina laajaan tutkimusnäyttöön, jossa viestiä tukevat useat laadukkaasti toteutetut sekä kokeelliset että seurantatutkimukset.

"Terveyden kannalta on edelleen tärkeää suosia pehmeitä, tyydyttymättömiä rasvoja, kasviksia, marjoja ja hedelmiä sekä täysjyväviljaa", Pusa kertoo.

"Samalla on hyvä vähentää kovan, tyydyttyneen rasvan, sokerin ja vähäkuituisen viljan sekä suolan saantia."

