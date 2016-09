Suomi aikoo vaatia tarkemmat alkuperämerkinnät maito- ja lihatuotteisiin

Maa- ja metsätalousministeriössä on aloitettu maito- ja lihatuotteissa käytetyn maidon ja lihan alkuperämaan ilmoittamista koskevan määräaikaisen säädöksen valmistelu, kertoi maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) Kauhajoen Ruokamessujen avauspuheessaan tänään.

Ainesosana käytettävän lihan osalta alkuperämaan ilmoittamisessa on tarkoitus noudattaa samoja sääntöjä kuin tuoreen lihan alkuperän ilmoittamisessa on EU-tasolla: lihasta tulisi ilmoittaa eläimen viimeinen kasvatusmaa sekä teurastusmaa. Maidolla samanlaista valmista mallia ei ole. Suomessa alkuperämaaksi on tarkoitus määritellä lypsymaa.

"Suomen säädösehdotus ilmoitetaan komissiolle ja lähetetään kansallisesti lausuntokierrokselle tämän syksyn aikana. Säädös voisi tulla voimaan kevättalvella 2017", Tiilikainen arvioi.

EU:n elintarviketietoasetuksen mukaan jäsenvaltiot voivat säätää alkuperämaan pakollisesta ilmoittamisesta, jos elintarvikkeen tiettyjen ominaisuuksien ja sen alkuperän välillä on osoitettu yhteys. Jäsenvaltion on esitettävä myös näyttö siitä, että valtaosa kuluttajista pitää tämän tiedon antamista erittäin tärkeänä.

Komissio on hyväksynyt Ranskan säädösehdotuksen, joka edellyttää maito- ja lihatuotteissa käytetyn maidon ja lihan alkuperämaan ilmoittamista Ranskassa valmistetuissa elintarvikkeista 1.1.2017 alkaen kahden vuoden kokeilun ajan. Ranskan lisäksi myös Italia, Liettua, Portugali ja Kreikka ovat ilmoittaneet komissiolle säädösehdotukset maitotuotteiden ainesosana käytetyn maidon alkuperän ilmoittamisesta.