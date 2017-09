"Törkeetä! Ihan syvältä! Käsittämätöntä", tuumivat MT:n lukijat viljelijän osuudesta ruuan hinnasta

Viljelijän kapeaa siivua ruuan loppuhinnasta on käsitelty lähipäivinä useammassakin MT:n jutussa ja kolumnissa, ja lukijat ovat asiasta samaa mieltä. Vähän on aivan liian vähän.

"Ihan syvältä! Käsittämätöntä", Kirsti Häkämies puhkuu MT:n verkkosivuilla.

"Törkeetä, mitä kiskureita kaupat ovat!" komppaa Marjatta Kaikkonen.

"Passaa sitä kauppojen halpuuttaa tuottajien kustannuksella. Saisivat hävetä", tuumaa Anja Nieminen.

Mutta jätetäänpä taivastelu sikseen ja mietitään, mikä neuvoksi. Lukijoilla oli ideoita.

Lisää suoramyyntiä:

"Onneksi voi ostaa suoraan tuottajalta munat ja lihat sekä jauhot leipää varten", vinkkaa Eerika Vallinrinne.

"Olisipa tuollainen mahdollisuus kaikkialla. Tuntuu että hesassa pystyy paremmin ostaan lähiruokaa kuin täällä pohjoisessa", Minna Välimaa harmittelee.

"Pitäisi olla semmonen maalaisten kauppa auto, joka kulettaa kaikenlaista maalla tuotettua ruokaa ihmisille myös marjat mukaan lukien", Esteri Pulkkinen ideoi.

"Juuri tästä syystä suosin Rekoa", sanoo Sanna-Leena Knuuttila.

"Voi kun kohtuullisen lähellä olisi kauppa, josta saisi ostaa tuotteita suurin piirtein suoraan tuottajilta! Reko on hankalassa paikassa ja ruokapiiri kuoli Rekon tullessa. Olisipa lähiruokakauppa, niin kävisin!", Heli Puustinen huokaa.

"Tuottajan lähiruoka olis omas selkees "maalais korissa" josta ostetut tuotteet menee verottomana tuottajalle. Tai tuottajalle jo ostovaiheessa verovapautus tuotteista. Etenkin pientuottaja. Mitä vähemmä tehtyy tuntimäärä nähen jää näppii, sitä pienempi vero. Sama tietty pienmyyjillekin jotka myy tuoretta ilman välivarastointei ja välikuljetuksia", Marko Pöntinen pohtii.

Tiedot julki:

"Yllä olevan kaltaiset havainnekuvat vaan Hesarin ja muiden päivälehtien sivuille", Jukka Niemi kannustaa.

Jaana Virnes on samalla kannalla: "Tieto ehdottomasti. Tänä päivänä eletään tietoyhteiskunnassa."

"Tuo teollisuuden ja kaupan osuus täytyis myös avata. Ketju läpinäkyväksi", vaatii Jussi Talvitie.

"Liikesalaisuuden piiriin jää paljon kähmintää", moittii Sinikka Torvikoski.

"Vielä, kun kaupunkilaisille tiedotettaisiin, että maatalouden tuet eivät ole sama kuin maaseutuyrittäjän nettopalkka, niin kukaan ei voi ainakaan tietämättömyyteen vedota, kun väittää toisin", Markku Salonen kannustaa.

"Olisihan se hyvä näkyä myös se, mikä on kaupan ja teollisuuden osuus erikseen", Pekka Hämäläinen toivoo.

"Oisko ruisleipä muka liian kallis, jos tuottaja sais esim. 23%...Kysympähän vaan", Tarmo Viitake kirjoittaa.

"Kauppa vie yli 40 % viljantuottajalle jää leivästä lähinnä reikä käteen", Jani From suree.

"50% lopputuotteen hinnasta maanviljelijälle lailla ja alkaa homma tasoittua", Sami Pietilä ehdottaa.

"Miten tuollainen on mahdollista, vaikka maanviljelijöden edustus on (käsitykseni mukaan) suuren kauppakeskuksen päättäjäjoukossa?" Pirkko-Liisa Piironen ihmettelee.

"Tätä vinoumaa ei korjaa muu kuin nälkävuodet", Teppo Ruotsalainen tuumii.

"Toi on jännää kun tuotetta kuljetetaan edes takas mutta se ei maksa mitään. Hölmöä vääristää noita laskelmia. Kannattaa kaupasta ostaa paikallista niin suurin osa menee suoraan tuottajalle", Timo Laukkanen kirjoittaa.

"Kuljetusyrittäjätkö kuskaa näitä ilman, kun ei näy ikinä heidän osuuttaan", pohdiskelee Tero Säisä.

Leena Saarela vastaa: "Tuottaja maksaa esim. viljasta kuljetuksen keskusliikkeiden viljan vastaanottopaikoille, joten sekin vielä vähentää tuottajan tulosta, sama taitaa olla lihakarjan osalta, karjanomistaja maksaa kuljetuksen teurastamolle."

Kilpailu ja ahneus kuriin:

"Kahdella kauppaketjulla on liian suuri valta Suomessa ja se pahentaa ongelmaa. Kauppa sanelee elintarvikeyhtiöille hinnan monissa tuotteissa. Se on nurinkurista. Pahinta riistoa on kaupan omat merkit", tietää Irina Selin.

"Kaupalla oleva diktaattorimainen asema ei edusta mitään tasapuolisuutta. Kauppa ei ole Suomessa markkinataloutta vaan sanelua", katsoo Jari Lantta.

"Ne osakkuuksien omistajat ne vaatii lisää niitä persenttejä", Seppo Ruskonmäki arvelee.

"Ei tartte ihimetellä nuota lukuja ku miettii minkämoisia kauppoja on noussu ku sieniä sateella", kirjoittaa Vesa Syväoja.

"Niin no, jos minä haluan saada esim tomaatteja, ei minun niitä välttämättä tarvitse mistään palatsista hakea.. Siksi usein Lidl:iin menen", Tarmo Leikas toteaa.

"Kauppiaat hokevat koko ajan korotuspaineista ja pienistä katteista. Tuosta ruisleivästä näkyy hyvin kuinka "pieni" se kate on. Kauppias ei ole tyytyväinen ennen kuin saa 100% osuuden", Jorma Miettinen tuumii.

Tehokkaampaa edunvalvontaa:

"Tasan ei mene nallekarkit. Mtk on nykyään liian voimaton pitämään viljelijän puolta", Kari Vainikka katsoo.

"Suosittelen MTK:lle EU- ja euroeroanalyysin tekemistä ja asianmukaisten strategioiden kehittämistä", neuvoo Olli Ravela.

Kiristys:

"Myykää vilja pois Suomesta tai koittakaa varastoida ja lopettaa myyminen toistaiseksi ja kertokaa kuluttajille tilanne, ottakaa mukaan", Kari Rintala neuvoo.

"Juu. Nyt on aika rakentaa lisää laaria ja odottaa parempia hintoja. Saakos siihen vielä tukeakin. Voihan sen myöhemmin vuokrata tai myydä. Eikös sikaloitakin ole tyhjillään. Katon alle mahtuu. Tuotteet ostetaan suoraan tilalta. Ja lainaakin saa maatilaa ja satoa vastaan. Nyt mielikuvitus koville", Kari Sipilä vinkkaa.

Verot ja hävikki alas:

"Oikeestaan ruuan hinnasta on veroja 70% ainakin!!!", arvioi Rami Lehtonen.

"Alv pois ruoasta", vaatii Ville Manner.

"Verojen ja veroluonteisten maksujen osuus ruuan vähittäishinnassa on Suomessa n. 40%. Muualla Euroopassa n. 20%", Heikki Penttilä kertoo.

Lue myös nämä:

Kuluttajat äimistelevät viljelijöiden mitätöntä osuutta elintarvikkeiden hinnoista – "Voisi luulla, että tuottaja saisi puolet"

Kauppa ja teollisuus kahmivat leijonanosan peruselintarvikkeiden hinnoista – ruisleivästä tuottajalle vain kolme prosenttia

Hintarakenne vinossa MTK:n kampanjoista huolimatta – Marttila ymmärtää tuottajien turhautumisen

Missä viipyy MTK:n kuluttajakampanja?