Tallink Siljan katkaravut ja sillit ovat nyt sertifioidusti jäljitettäviä

Talllink Siljan viidellä risteilylaivalla voi syödä katkarapuja ja silliä hyvällä omallatunnolla, sillä MSC-sertifikaatti takaa, että ne ovat peräisin kestävästä kalakannasta ja pyydetty vastuullisesti.

Sertifiointi koskee aluksi vain katkarapuja ja sillejä, sillä niiden menekki on valtava: katkarapuja syödään yhtiön laivoilla 160 000 kiloa ja silliä 22 000 kiloa vuodessa.

MSC:n Suomen edustaja Janne Posti pitää Tallink Siljalle myönnettyä sertifikaattia tärkeänä, sillä suomalaisten syömästä kalasta 80 prosenttia on tuontikalaa.

"Kalan toimitusketjut ovat pitkiä. Maailmalla 30 prosenttia kalasta ei ole sitä, mitä lapussa lukee, mutta MSC-sertifioidusta kalasta 99,6 prosenttia on oikein merkitty ja jäljitettävää", Posti tietää.

Maailman vesistä kolmasosa on ylikalastettu. YK on linjannut, että vuoteen 2020 mennessä ylikalastus on saatava loppumaan.

Maailman ympäristöjärjestön WWF:n suojeluasiantuntija Matti Ovaska pitää MSC-sertifikaattia hyvänä työkaluna yrityksille ja kuluttajille, sillä sen avulla ne voivat osallistua kalakantojen suojeluun.

Itämerellä turskakanta voi Ovaskan mukaan heikosti, mutta silakan ja kilohailin tilanne on parempi. Ne ovat jo MSC-sertifiointiprosessissa.

Silja Serenaden keittiöpäällikkö Heikki Harma vakuuttaa, että laivalla tarjottava turska tulee alueilta, missä on MSC-sertifikaatti.