Teetalli yhdistää englantilaisen teekulttuurin, savolaisen lähiruoan ja mummon reseptit

Vaatekauppa kaipasi oheistoimintaa.

Tätä mieltä olivat asiakkaat vaateliikkeessä, jota Anna Grotenfelt-Paunosen äiti pyöritti suvun vanhalla kartanotilalla. Shoppailun oheen kaivattiin virkistysmahdollisuutta.

Grotenfelt-Paunonen päätti yhdistää toiveen omaan teeharrastukseensa. Sen innoittamana hän perusti Etelä-Savoon englantilaisen teehuoneen TeaHouse of Wehmais.

”Yllätyimme suuresta kiinnostuksesta. Teehuoneelle syntyi hyvin nopeasti oma asiakaskunta.”

Teehuone toimii Juvalla rauhallisessa maalaismiljöössä, Wehmaan aateliskartanon entisessä tallirakennuksessa.

Vaatekauppa on jo vaihtunut herkku- ja sisustusliikkeeksi, mutta teehuone jatkaa yhä toimintaansa. Omistajan mielestä menestys osoittaa, ettei liikeideoissa kannatta olla liian varovainen.

”Ei olisi järkevää, että esimerkiksi kaikissa ravintoloissa olisi sama tarjonta. Se ei palvele kuluttajaa millään tavalla.”

Teehuone johtaa nimityksenä hieman harhaan, sillä Vehmaan teehuoneen tiloista löytyy useita pieniä huoneita. Niille jokaiselle on luotu oma ilme. Tiloista löytyy esimerkiksi veranta, etukammari ja herrainhuone.

Miljöön lisäksi yritys panostaa tarjoiluihin. Valikoimasta löytyy yli sata teelajiketta.

”Ostokriteerinä on, että teet on maustettu pelkästään luonnollisilla mausteilla. Marketin pussitee on maustettu milloin milläkin.”

Kunnianhimoa on pidetty yllä perustamisesta asti. Omistajan mukaan yrityksen ”vaatimaton tavoite” on toimia teekulttuurin edelläkävijänä Suomessa.

”Kaksi vuotta sitten Teen Ystävät ry valitsi meidät maan parhaaksi teepaikaksi. Koen, että olemme saavuttaneet osan tavoitetta, kun pääosin Helsingissä toimiva yhdistys huomioi teehuoneen Juvalla.”

Menestyminen vaatii yrittäjän mukaan jatkuvaa itsensä kehittämistä. Anna Grotenfelt-Paunonen kouluttaa itseään eri teelaatuja ja -suosituksia hallitsevaksi teesommelieriksi.

”Teestä on olemassa niin paljon erilaisia käsityksiä, että haluan olla varma siitä, mitä asiakkaille sanon.”

Teevalikoiman ohella yritys panostaa ruokatarjoiluihin. Teelaadut pitää luonnollisesti kerätä Juvalle eri puolilta maailmaa, mutta mahdollisimman moni leivonnaisten ruoka-aines on savolaista tuotantoa.

”Kala tulee Kerimäeltä, yrtit Joroisista, moni lihatuotteista Juvalta. Ne tulevat kaikki hyvin läheltä”, yrittäjä luettelee.

Kaikkein lähimmäisin tuote on maito. Se tulee Grotenfelt-Paunosen siskon pyörittämän perhetilan navetasta pihan toiselta puolelta.

Teekulttuurin ohella teehuoneella pyritään ylläpitämään laadukasta ruokakulttuuria. Raaka-aineissa panostetaan luomuun, ja marjat ja sienet kerätään syksyisin varastoon talven varalle.

”Olisi kiva, jos ihmiset oppisivat ajattelemaan sesonkiluonteisesti”, tee-emäntä pohtii.

”Kun on hyviä raaka-aineita, ei tarvita mitään poppaskonsteja. Meillä on loppujen lopuksi hyvin yksinkertaisia reseptejä mummon reseptikirjasta.”