"Tuottajat auttoivat meitä lamassa, nyt me tuemme heitä" – tamperelainen huippuravintola maksaa potut pottuina

Kun tamperelainen ravintola C hankkii raaka-aineensa pääasiassa 50 kilometrin säteeltä, se maksaa potut pottuina, mutta hyvässä mielessä.

"Perustimme ravintolan keskelle lamaa vuonna 2008. Saimme silloin tukea paikallisilta viljelijöiltä ja yrittäjiltä – sellaisia määriä tavaraa mitä halusimme ja laskuille tarvittaessa lisää maksuaikaa", ravintoloitsija ja keittiömestari Ilkka Isotalo kertoo.

"Siitä tuli ymmärrys, että paikallisuutta on syytä vaalia. Nyt me puolestamme tuemme paikallista agrikulttuuria. On tärkeää, että maatalous ja pienyrittäjyys säilyvät."

Isotalon mukaan ravintola terävöittää kotimaisuutta kaikkinensa.

"Seuraavaksi hankimme astiat paikallisilta tekijöiltä."

Lisää huippuravintoloiden raaka-aineiden kotimaisuudesta perjantain 7.10. Maaseudun Tulevaisuudessa.