Tutkimus: Riisissä on riskejä – gluteeniton ruokavalio voi lisätä arseenin ja elohopean saantia

Gluteeniton ruokavalio voi lisätä riskiä saada ruokavaliosta huomattavasti enemmän myrkyllistä arseenia ja elohopeaa kuin viljoja monipuolisesti käyttävät saavat.

Medical News Today kertoo Epidemiology-lehdessä julkaistusta tutkimuksesta, jossa todettiin että gluteenitonta ruokavaliota noudattavilla amerikkalaisilla oli kehossaan paljon korkeampia raskasmetallipitoisuuksia kuin heillä, jotka eivät noudattaneet gluteenitonta ruokavaliota.

Veren elohopeatasot olivat tutkituilla gluteenitonta ruokavaliota noudattavilla amerikkalaisilla 70 prosenttia korkeampia ja epäorgaanisen arseenin tasot melkein kaksinkertaisia verrattuna verrokkiryhmään. Illinoisin yliopiston tutkimuksessa analysoitiin 7 417 henkilön näytteet. Asiasta uutisoi Suomessa ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Ongelmien syynä on todennäköisesti gluteenia sisältävien viljojen korvaaminen riisijauholla. Riisi voi kerätä itseensä arseenia, elohopeaa ja muita myrkkyjä vedestä, maaperästä ja lannoitteista.

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran sivuilla kerrotaan, että pitkäkestoinen korkea arseenialtistus on yhdistetty ääreisverenkierron häiriöihin ja neuropatiaan raajoissa sekä sydän- ja verisuonitauteihin. Kansainvälinen syöväntutkimusjärjestö IARC on luokitellut arseenin ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi, mutta vaikutuksella on kynnysarvo, jonka alapuolella syöpäriski ei vielä kohoa.

Arseeni aiheuttaa syöpiä erityisesti keuhkoihin, ihoon ja virtsarakkoon, mahdollisesti myös munuaisiin, maksaan ja eturauhaseen. Suurin osa arseenista poistuu elimistöstä muutamassa vuorokaudessa.

Lapset ovat pienen painonsa vuoksi herkin ryhmä ravinnon haitta-aineiden vaikutuksille. Evira antoi 2013 suosituksen, että alle 6-vuotiaille ei käytettäisi riisijuomaa yksinomaisena juomana. Muuten riisituotteita voi Eviran mukaan käyttää normaalisti osana vaihtelevaa, monipuolista ja kohtuullista ruokavaliota. Ruotsissa annettiin puolestaan vuonna 2015 ohjeet, joissa alle 6-vuotiaille ei suositella riisijuomaa eikä riisikakkuja.

Yhdysvalloissa gluteenittomasta ruokavaliosta on tullut trendi ja sitä suosivat monet muutkin kuin keliaakikot, joiden elimistö ei siedä gluteenia. Gluteenia sisältävät vehnä, ruis ja ohra. Kotimaisista viljoista gluteenittomia vaihtoehtoja ovat gluteeniton kaura ja tattari.

Muita vaihtoehtoja ovat hirssi ja maissi. Evira suosittelee riisin korvaamista myös perunalla ja kasviksilla.

