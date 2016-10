UniBugs sai Ruohonjuuren palkinnon hyönteisten maistattamisesta

UniBugsin tavoitteena on hyönteisten maistattamisen lisääminen, jotta länsimaiset kuluttajat kiinnostuisivat hyönteistön syönnistä.

Yhdistyksen mukaan hyöteistaloudesta voi olla monia hyötyjä. Hyönteistaloutta voitaisiin Suomessa hyödyntää esimerkiksi täysin uudella maatalouden ja tekniikan toimialalla, jossa hyönteisiä tuotettaisiin elintarvike- ja rehukäyttöön. Lisäksi hyönteistalous voi edesauttaa lääke-, kemian ja energiateollisuuden innovaatioiden syntymistä.

Hyvää tulosta tehnyt Ruohonjuuri palkitsi kestävää kehitystä edistäviä projekteja nyt seitsemännen kerran. Palkinnon vastaanotti puheenjohtaja Sami Lähde.

UniBugs on Suomen ensimmäinen hyönteistaloutta edistävä yhdistys, jonka ovat perustaneet Helsingin yliopiston opiskelijat. Yhdistyksen tavoitteena on tuoda yhteen eri tieteenalat, tutkijat ja yritykset hyönteistalouden edistämiseksi. UniBugs uskoo, että Suomella on mahdollisuuksia olla hyönteistalouden osaamisen mallimaa.