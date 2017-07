USA:ssa startup-yritykset kehittelevät kilpaa laboratoriolihaa ja lihan vegaaniversioita

Ruokaa tarvitaan yhä enemmän väkiluvun kasvaessa maailmanlaajuisesti. Myös kasvisruokatrendi on kasvussa ainakin useimmissa suurkaupungeissa.

Kasvava määrä ruokateollisuuden startup-yrityksiä on iskenyt mahdollisuuteen kiinni kehittelemällä keinoja tuottaa ruokaa uusilla tavoilla, ja usein ilman perinteistä maataloutta.

USA:ssa on monia yrityksiä, jotka ovat aallonharjalla tässä kehityksessä mukana. Asiasta uutisoi Business Insider Nordic.

Memphis Meats niminen yritys on onnistunut tuottamaan kanan ja ankan lihaa sekä lihapullia laboratoriossa. Yritys tuottaa lihan viljelemällä eläinten lihaskudosta steriilissä ympäristössä.

Apeel Sciences -niminen startup-yritys sanoo kehittäneensä syötävän pinnoitteen, joka voi pidentää hedelmän tai vihanneksen säilyvyysaikaa viisinkertaiseksi. Aine on tehty tähteeksi jääneistä kasvien kuorista ja varsista ja se suihkutetaan halutun hedelmän tai vihanneksen päälle.

AeroFarms kasvattaa kasveja niille tarkoitetuilla tasoilla maan alla. Yritys toimii varastorakennuksessa, ja kasvit kasvavat ilman luonnonvaloa ja maaperää. Valon kasvit saavat Led-valoista ja ravinteet ravintovedestä. Yritys kerää dataa kasvien kasvusta ja olosuhteista, ja arvioi kerättyjen tietojen perusteella, kuinka kasvit kasvavat tulevaisuudessa.

Beyond Meat ja Impossible Foods ovat startup-yrityksiä, jotka tekevät pihvejä lähinnä kookosöljystä ja pavuista, vehnästä ja perunaproteiineista. Tavoite on saada pihveistä koostumukseltaan ja maultaan aivan lihan kaltaisia. Beyond Meat avasi maaliskuussa ison tehtaan pihvien valmistukseen ja teki kahdeksan ravintolan kanssa sopimuksen pihvien myymisestä.

Hamton Creek valmistaa erilaisia vegaanisia tuotteita, kuten kananmunatonta majoneesia, kastikkeita, keksejä, pastaa ja keksitaikinaa. Kesäkuussa yritys myös tiedotti, että sen tutkijat kehittelevät laboratoriolihaa.

Finless Foods ja New Wave Foods -yritysten tavoitteena on tuottaa "teurastusvapaita" mereneläviä. Toinen yrityksistä pyrkii tuottamaan kalan solukosta laboratoriossa tonnikalaa. Toinen yritys taas keskittyy merenelävien kasvisversioiden kehittämiseen, kuten katkarapujen valmistamiseen merilevästä ja herneproteiinista.