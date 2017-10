Uudenmaan kuumin festari tarjoaa hamppua ja niittylihaa

Hampunviljelijä Kalle Dönsberg levittää lauantaina hamppuöljynsä ja -siemenensä Fiskarsin entiseen veitsihalliin ja valmistautuu ihmisvyöryyn.

Slow Food Festivalista on tullut viidessä vuodessa ilmiö läntiselle Uudellemaalle – jokasyksyistä tapahtumaa odottavat niin tuottajat kuin kuluttajat.

Dönsberg oli festivaaleilla viime vuonna ensimmäistä kertaa. Kokemus oli hänelle erittäin hyvä. Hän oli varannut mukaan 900 maistiaislusikkaa, ja kaikki menivät. Hamppuöljy oli monelle uusi maku.

”Festivaaleilla ihmiset ovat valmiita kokeilemaan, ja yleensä lompakko on mukana”, Dönsberg sanoo. Kaupan hyllyiltä erikoistuotteet tulevat paljon vaikeammin esille.

Ann Storsjö on ollut festivaaleilla mukana alusta asti, eli hän pystyttää myyntitiskin nyt viidettä kertaa. Hän myy niittylihaa.

”Festivaali antaa meille tunnettuutta ja tuo uusia asiakkaita”, kertoo luomulihaa Karjaalla tuottava Storsjö. Hän puuhaa tapahtumassa myös Länsi-Uudellemaalle kestävän lihantuotannon tukiyhdistystä, johon voivat kuulua niin tuottajat kuin kuluttajatkin.

”Päämäärämme on tukea lähituotantoa. Nämä markkinat ovat meille vuoden kohokohta”, Storsjö innostuu.

Aiempina vuosina tilan lihat on festivaalilla aina myyty loppuun, vaikka esimerkiksi jauhelihan kilohinta on 11 euroa.

Slow Food -liikkeessä on kaksitoista yhdistystä eli pöytäkuntaa Suomessa ja niissä 120 jäsentä.

Kyse on siis pienestä liikkeestä, mutta Länsi-Uudellamaalla suuresta, ainakin lokakuun alussa festivaaliviikonloppuna.

”Vuonna 2010 oli kaaos, kun tänne tuli niin paljon ihmisiä. Fiskarsiin johtaa pieni tie ja kun siihen jonotti 1 200 autoa, niin jopa radiouutisissa kerrottiin, että Fiskarsissa on jono”, naurahtaa Pontus Berglund, Slow Food Västnylandin puheenjohtaja.

Tänä vuonna tapahtumapaikkana on ensimmäistä kertaa Fiskarsin veitsitehtaan iso halli. Myyjiä on tulossa kahdeksankymmentä. Vaatimuksena on, että tuotteet on tuotettu Länsi-Uudellamaalla.

”Se on juuri tapahtuman vahvuus, että täällä on vain lähiruokaa, ei mitään krääsää. Ihmiset tulevat tänne ruuan takia”, Berglund sanoo.

Esimerkiksi Hangon sinappi, joka on tehty muualla, ei pääse mukaan, mutta makkara, jonka liha on tuotettu Länsi-Uudellamaalla, on mukana.

Tapahtumassa pääsee myös täyttämään vatsansa paikallisella ruualla ja juomalla.

Pakolaiset valmistavat ruoka-annoksia myyntiin, paikalliset ravintolat ovat auki, Fiskarsissa toimivat panimo ja siiderimö järjestävät panimo- ja tislaamokierroksia maistiaisineen.

Tänä vuonna festivaaleille on ensimmäistä kertaa pääsymaksu. Tosin se on vain yhden euron, sillä myytyjen lippujen avulla pystytään laskemaan kävijämäärä. Viime vuonna kävijöitä arvioitiin olevan vajaat 8 000.

Slow Food -pöytäkunnan tavoitteena on festivaalin avulla näyttää, miten paljon erilaista ruokaa alueella tuotetaan. On hamppua ja emmervehnää, niittylihaa ja hedelmiä, munia ja marjoja.

”Haluamme nostaa paikallisia tuottajia ja antaa edellytyksiä uusille. Tällä alalla on ihan älytön potentiaali”, Berglund sanoo.

Sianlihantuotanto on lähes kokonaan kadonnut alueelta, ja vuohitiloja voisi olla lisää.

Juustola oli, mutta se on nyt suljettu, eikä kananlihaa tuota kukaan.

Länsiuusmaalaiset eivät tiedä muiden slow food -yhdistysten vastaavista tapahtumista.

”Riippuu, miten hulluja muut ovat. Meitä on vain viisi tai kuusi aktiivia järjestämässä. Muilla on enemmän ruuanlaittoon painottuvaa toimintaa”, yhdistyksen tiedottaja Bitte Westerlund kertoo.

Slow Food tarkoittaa suomeksi Hidas ruoka, mutta Westerlund varottaa ehdottomasti käyttämästä sanaa hidas.

”Me puhumme lähiruuan puolesta. Hyvää, puhdasta, reilua, sitä on slow food. Haluamme tukea paikallista pientuotantoa ja laatua.”

Slow Food -festivaali pidetään Länsi-Uudella­maalla 7.–8.10.2017 viidettä kertaa.