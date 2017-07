Väitöstutkimus selvitti: Oluen juonti ja mämmin syönti voivat ehkäistä syöpää

Tuoreen tutkimuksen mukaan oluen juonti voi ehkäistä syöpää.

Luonnonvarakeskuksessa työskentelevä filosofian maisteri Juha-Matti Pihlava on osoittanut Turun yliopistoon tekemässään väitöstutkimuksessa, että ohran ja ohramallasoluiden hordatiinien kemiallinen monimuotoisuus on paljon suurempi mitä aikaisemmin on tiedetty.

Lisäksi hän löysi vehnä- ja ruisoluista bentsoksatsinoideja, joiden on todettu toimivan tiettyjä syöpätyyppejä vastaan.

Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietoa viljojen ja viljatuotteiden vähemmän tutkituista pienkomponenteista, joita yleisesti pidetään hyödyllisinä yhdisteinä ravinnossamme.

Pihlava tutki viljojen sisältämien terveysvaikutteisten komponenttien määriä rukiin, kauran, ohran ja vehnän jyvissä sekä niistä valmistetuissa tuotteissa, kuten hiutaleissa, leivissä ja oluissa.

"Tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi uuden tyyppisten elintarvikkeiden kehittämisessä", Luonnonvarakeskuksen tutkijana työskentelevä Pihlava sanoo tiedotteessa.

Pihlava pureutui tutkimuksessaan muun muassa kaurassa esiintyviin avenantramindeihin, ohralle tyypillisiin hordatiineihin sekä rukiin ja vehnän bentsoksatsinoideihin. Hän teki myös tarkempaa kartoitusta rukiin flavonoideista, joita ei aikaisemmin paljoa ole tutkittu. Lisäksi hän määritti alkyyliresorsinolien ja fenolisten happojen pitoisuuksia rukiissa, vehnässä ja ohrassa sekä lignaanien määriä rukiissa.

"Mielenkiintoista on, että useat näistä tutkituista kasvien toissijaisista aineenvaihduntatuotteista eli sekundaarimetaboliiteista toimivat viljoissa puolustusyhdisteinä kasvitauteja tai tuholaisia vastaan. Ja samat yhdisteet ovat ravinnossamme hyödyllisiä, niillä voi muun muassa olla hapettumisreaktioita hillitseviä, tulehduksia tai syöpää ehkäiseviä ominaisuuksia", Pihlava toteaa.

Japanilainen tutkimusryhmä löysi aiemmin hordatiinit tutkiessaan, miksi tietyt oluen komponentit lisäsivät suoliston liikkuvuutta ja näin estivät ummetusta. Ennen Pihlavan tutkimusta hordatiineista tunnettiin kolme perusrakennetta, hän löysi lisää: 9 aiemmin tuntematonta rakennetta sekä lukuisia aiemmin raportoimattomia sokerikonjugaatteja.

Uusien yhdisteiden tunnistamisen lisäksi Pihlava määritti hordatiinien kokonaispitoisuuksia yli 200 oluesta.

"Hordatiinien kokonaispitoisuus oluissa oli verrannollinen alkoholipitoisuuteen, joskin suhteellisen suuria hordatiinipitoisuuksisa mitattiin myös alkoholittomista tai matala-alkoholisista oluista. Hordatiinit saattavat osaltaan vaikuttaa oluen aistittaviin ominaisuuksiin, sillä ne ovat kitkeriä ja niillä on havaittu olevan astringoivia ominaisuuksia", Pihlava kertoo.

Uutena mielenkiintoisena löydöksenä oli vehnä- ja ruisoluiden bentsoksatsinoidit, joiden määrä myös alkoholittomissa tai matala-alkoholisissa vehnäoluissa voi olla merkittävä.

Bentsoksatsinoidien mahdollisista terveysvaikutuksista, kuten syöpää ehkäisevistä ominaisuuksista, on olemassa viitteitä, mutta näiden osoittamiseen tarvitaan lisää tutkimusta.

Yhdisteiden pitoisuuksien vaihtelu oli kuitenkin hyvin suuri eri oluiden välillä. Tämän vuoksi tarvitaan vielä lisätutkimusta, jotta tiedettäisiin, miten vehnä- ja ruismaltaan bentsoksatsinoidit saataisiin parhaiten siirrettyä olueen.

Vehnä- ja ruisoluiden lisäksi hyviä bentsoksatsinoidien lähteiksi osoittautui Pihlavan mukaan muun muassa ruisleivät, ruisnäkkileivät, luomumämmi sekä erikoisesti ruismallasjauho.

Rukiista ja ruistuotteista löydettiin myös laaja kirjo erilaisia flavonoideja, vaikkakin niiden pitoisuudet olivat marjoihin, hedelmiin ja vihanneksiin verrattuna alhaisia.

"Koska näitä bioaktiivisia yhdisteitä havaittiin myös ruisnäkkileivistä, tuoreleivistä, maltaista sekä mämmistä, voidaan päätellä kyseisten yhdisteiden ainakin osin kestävän suhteellisen kovia ruuanvalmistusolosuhteita", Pihlava sanoo.