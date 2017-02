Valio: Mifu nousi lihankorvikkeiden markkinajohtajaksi

Valion mukaan viime syyskuussa markkinoille tullut Mifu on kirinyt lihan vaihtoehtojen markkinajohtajaksi. Lihan vaihtoehdoissa sen markkinaosuus on lähes 20 prosenttia.

Yhtiön tietojen mukaan lihan vaihtoehtoja on kokeillut melkein joka kolmas kotitalous. Kokeilijoiden määrä on kolminkertaistunut edellisvuodesta. Mifua on kokeillut yksi viidestä.

"On ilahduttavaa, että lapsiperheissä Mifu on otettu hyvin vastaan. Lapsiperheet tekevät paljon ruokaa kotona, ja uskomme, että Mifu on ottanut paikkansa helppona ja vaihtelua tarjoavana ruoanlaiton pääraaka-aineena", Valion liiketoimintapäällikkö Minna Korkiakangas sanoo tiedotteessa.

Korkiakankaan mukaan Ruotsissakin Mifu on otettu hyvin vastaan, vaikka siellä suositaankin pakasteita lihankorvikkeina.

Myös ammattikeittiöt ovat kiinnostuneet Mifusta. Valio myy ruokarakeita myös suurkeittiöpakkauksena maaliskuusta alkaen.

Helmikuussa kauppoihin tulee intialaisilla mausteilla maustettu vaihtoehto.

Tieto markkinaosuudesta perustuu Nielsen Homescanin tutkimukseen lihaproteiinia korvaavista tuotteista. Tieto Mifua kokeilleiden määrästä perustuu puolestaan Valion TNS Gallupilla teettämään tutkimukseen.