Valmis ruokakassi helpottaa arkea ja vähentää hävikkiä

Pitkän päivän jälkeen nälkä kourii vatsanpohjaa. Ruokaa pitäisi saada, mutta kaupan loistelampun valossa ajatusta illan ateriasta ei kertakaikkisesti juolahda mieleen.

Moni nappaisi valmisruuan vaistomaisesti kylmähyllystä ja suuntaisi kotiin. Ravintoloitsijan Henri Alénin ideoimat Komero-ruokakassit on suunniteltu avuksi tällaisiin tilanteisiin.

Ruokakaupoissa myytävät kassit sisältävät mausteista alkaen kaikki raaka-aineet, joita tarvitaan kahden tai neljän hengen aterian valmistamiseen. Alén kertoo kassien syntyneet eritoten arjen helpottamiseksi.

"Pienten, yhden tai kahden hengen talouksien ei tarvitse ostaa suurta määrää raaka-aineita. Kassista löytyy juuri ruokaan tarvittava määrä. Lasku pysyy pienenä, ja uusia reseptejä on helppoa kokeilla", hän kertoo.

Ruokakasseja on saatavilla ympäri Suomea. Niiden suosio on ollut niin suurta, että Alén on siitä jopa hiukan yllättynyt. Pienten kotitalouksien lisäksi lapset ja nuoret ovat innostuneet valmiista ruokakasseista.

"Kokkaaminen kiinnostaa nuoria. Tämä on hyvä keino harjoitella ruuanlaittoa, joka on mielestäni ihan perus selviytymistaito."

Kassien sisällöt ja reseptit vaihtuvat usein. Nyrkkisääntönä on, että jokainen kassi sisältää raaka-aineet helppoon arkiruokaan jostain päin maailmaa. Tällä tavoin suomalaisia kiinnostaviin eksoottisiin keittiöihin on helppo tutustua.

Olipa reseptin alkuperämaa mikä hyvänsä, aineet sen valmistamiseksi kerätään pitkälti kotimaasta. Komero-kassien täyttämisessä suositaan pieniä tuottajia.

"Pienten tuottajien tuotteissa on korkea laatu. Lisäksi pientuottajat voivat toimittaa reseptiin tarvittavan määrän raaka-aineita isoja helpommin. Tämä lisää joustavuutta."

Kassien täyttäminen on herättänyt kiinnostusta uusien pientuottajien keskuudessa.

"Esittelimme Komero-kasseja kesäkuussa Seinäjoella järjestetyssä Food Business Summitissa, ja moni uusi pientuottaja innostui tuotteesta", kertoo Komero-Foodsin toimitusjohtaja ja toinen perustajajäsen Pekka Nuutinen.

Suomalaisista raaka-aineista huolimatta kassit sisältävät harvemmin suomalaisia reseptejä. Henri Alénin mukaan tämä johtuu siitä, että perinteisiä suomalaisruokia on yhtäältä hankalaa valmistaa pieniä määriä.

Toisaalta Suomessa myös osataan laittaa suomalaista ruokaa. Ohjeita ei siis usein erikseen tarvita.

"Vaikka esimerkiksi veri- tai pinaattiletut sopisivat kyllä resepteiksi", Alén pohtii.

Alénin mukaan raaka-aineiden tarkka mitoittaminen auttaa myös vähentämään ruokahävikkiä. Ostamalla sen verran aineksia kuin kulloiseenkin annokseen käytetään, ei ruokaa tarvitse heittää myöhemmin roskiin.

Työnsarkaa on tosin vielä edessä, sillä Suomessa päätyy vuosittain jätteeksi 400 miljoonaa kiloa ruokaa. Vastuu ei toki ole yksin kotitalouksilla. Alén tietää, että ravintoloiden ruokahävikki on osa ongelmaa.

"Jos ravintola joutuu heittämään paljon ruokaa pois, silloin esimiehet eivät osaa asiaansa. Suunnittelemalla ja ajattelemalla ruokahävikki vähenee. Tämä taas säästää selvää rahaa."

Pitkän päivän jälkeen suunnittelu ja ajattelu voi kuitenkin olla vaikeaa. Silloin helpottaa, kun joku muu on tehnyt ne puolestasi.

Komerokassien myyntipaikat voit tarkistaa täältä.