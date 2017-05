Vauvan ruuan ei tarvitse olla mautonta mössöä – koko perhe voi syödä samaa ruokaa

Pian teilläkin syödään vain mauttomia lihapullia, totesi ystäväni ollessani raskaana.

Miksi ihmeessä, mietin. Maalaisjärki sanoi, että lapsi tottuu siihen, mihin hänet totuttaa. Koska keittiössämme ei ole koskaan mausteissa säästelty, ei niin tehdä jatkossakaan, päätin. Terveellisyys ja hyvä maku eivät sulje toisiaan pois, ja mausteisuus tarkoittaa muutakin kuin suolaa ja chiliä.

Ajatusteni tueksi juuri ennen esikoisemme syntymää julkaistiin Outi Väisäsen Samasta padasta -keittokirja (2016). Sen ydinsanoma on, että vauvaperheessä kaikki voivat syödä samaa ruokaa. Vauvan ruuan ei tarvitse olla mautonta mössöä, vaan siinä saa olla sekä makua että sattumia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksissakin todetaan, että vauva voi heti kiinteiden aloituksen jälkeen alkaa siirtyä muun perheen kanssa samaa ruokaan, kunhan suola, sokeri ja voimakkaat mausteet jätetään pois. Myös tuoreiden yrttien käytössä on muistettava kohtuus runsaan nitraattipitoisuuden vuoksi.

Nyt, kun pöytämme ääressä istuu kahdeksankuinen ruokailija, olemme päässeet teoriasta käytäntöön.

Lapsemme ensimmäiset varsinaiset ateriat olivat luonnollisesti yhden tai kahden raaka-aineen mauttomia kokeiluja, joita ei tehnyt mieli syödä itsekään. Lapsi ei ole kertaakaan sylkenyt mitään suustaan, mutta heti kun lisäsimme ruokiin sipulia ja valkosipulia, haaveilu väheni ja hävikki pieneni.

Neuvolassa sipulista varoiteltiin vatsan­purujen pelossa, mutta Samasta padasta -kirjassa sitä kannustetaan kokeilemaan. Uskoimme jälkimmäistä. Koska sipuli on aina ollut keittiömme vakioraaka-aine, tuntui järkevältä totuttaa lapsikin siihen mahdollisimman varhain.

Kun vauva on maistanut ruoka-aineita monipuolisesti ja mahdolliset allergiat on kartoitettu, yhteisiin pöperöihin siirtyminen on helppoa.

Samasta padasta -kirjan resepteissä on selvästi eroteltu, mitkä ainesosat pitää jättää vauvan lautaselta pois. Osassa vauvan osuus erotellaan jo parin raaka-aineen jälkeen, mutta esimerkiksi salviakana ja juurekset sopii kaikille, ellei halua lopuksi lisätä suolaa tai soijakastiketta. Uunissa valmistettava pata toimii myös sormiruokana, kun pilkkoo kanan ja kasvikset sopiviksi paloiksi.

Vaikka sormiruokailusta seuraa sotkua, se helpottaa perheen yhteisiä ruokahetkiä: kun lapsi saa mätettyä ruuan itse suuhunsa, ehtivät vanhemmatkin saada vatsansa täyteen.

Kirjassa on runsaasti myös kasvisreseptejä, ja esimerkiksi mausteinen linssipata uppoaa perheessämme jokaiseen. Vauvakaan ei tarvitse lihaa, kun proteiinia saa muuten riittävästi. Se onnistuu yhdistelemällä eri kasviproteiinin lähteitä.

Paljon puhutaan, kuinka vauvalla on luontainen vietti makeaan, mutta enemmän soisi puhuttavan siitä, kannattaako makeanhimoa vahvistaa. Kaikkea on helppo syöttää bataatin ja banaanin seassa, mutta makeakoukusta voi olla vaikea päästä eroon. Vaikka vauva nyrpistelee, ei pidä jättää tarjoamatta samaa toiste, sillä uuteen makuun tottuminen voi vaatia parikymmentä maistelukertaa.

Mitä nopeammin lapsen totuttaa erilaisiin makuihin, sitä nopeammin koko perhe voi syödä samasta padasta. Siitä hyötyvät kaikki: aikuistenkin tulee syötyä terveellisesti, ja lapsi nauttii huomatessaan, että hän saa jotain, mitä muutkin.

Salviakanaa ja juureksia uunissa

5 maustamatonta broilerinkoipea tai -leikettä

4 isoa porkkanaa

2 paprikaa

4 pientä punasipulia

1 tlk kikherneitä (yli 7–8 kk vauvalle)

1 rkl öljyä

Paloittele porkkanat, paprika ja sipulit. Valuta ja huuhtele kikherneet. Laita kasvikset uunipataan. Paista broilereihin kaunis väri pannulla öljyssä ja nosta ne pataan.

Liemi

1 ruukku salviaa

8 valkosipulinkynttä

1 luomusitruuna

½ tl kokonaisia mustapippureita

4 laakerinlehteä

1½ dl kuumaa vettä

Hienonna salvia varsineen kulhoon. Hienonna 4 valkosipulinkynttä ja lisää loput puolitettuina. Pese sitruuna huolella. Purista puolen sitruunan mehu kulhoon ja viipaloi loput pataan. Lisää loput ainekset kulhoon ja sekoita.

Kaada liemi pataan ja kääntele yrtit kasviksiin. Kypsennä 200 asteessa 30 minuuttia. Peitä kannella tai foliolla ja kypsennä vielä noin 30 minuuttia, kunnes kasvikset ovat pehmeitä.

Tarjoa kasviksia sormiruokailijalle isoina paloina ja kanaa paloiteltuna. Ruuan voi myös soseuttaa. Mausta halutessasi oma osuutesi suolalla tai soijakastikkeella.