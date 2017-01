Suomen ensimmäisten kasvisruokaan keskittyvien Vegemessujen ennakkoliput myytiin loppuun tunnissa, tiedottavat tapahtuman järjestäjät. Messut pidetään Kattilahallissa Helsingissä tammikuun viimeisenä lauantaina.

“Vegemessujen suosio etukäteen ei ole yllättänyt, mutta on hienoa nähdä kuinka veganismi on muuttunut pienen porukan puuhastelusta laajan yleisön kiinnostuksen kohteeksi. Nyt on selvästi juuri oikea hetki järjestää tällainen tapahtuma, vegebuumi ei näytä laantumisen merkkejä vaan kasvattaa suosiotaan jatkuvasti”, kertoo Vegemessujen pääsuunnittelija Karry Hedberg.

Vegemessuilla on mukana on yli 40 näytteilleasettajaa. Esiteltävät tuotteet ovat sataprosenttisesti kasvipohjaisia.

"Niin sekasyöjät kuin vannoutuneet sipsikaljavegaanit ovat tervetulleita tutustumaan ruoan tulevaisuuteen innostavan ohjelman ja monipuolisten näytteilleasettajiemme avulla! Haluamme olla osana järkevää ja asiapitoista keskustelua ruokakulttuurin kehityksestä, ilman kiihkoilua suuntaan tai toiseen”, kertoo Vegemessujen tuottaja Suvi Auvinen.