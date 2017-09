Viiden tähden taukopaikasta saa hirvipizzaa

Nelostien varrella 50 kilometriä Jyväskylästä kaakkoon sijaitsee hurmaava pysähdyspaikka Karoliinan Kahvimylly ja Kestikievari.

Kestikievarissa soivat Olavi Virta ja Laila Kinnunen, ruokapöydät on nikkaroitu vanhoista ovista ja tunnelma on muutenkin viihtyisä ja rento. Ruokaa on tarjolla keittolounaasta kahvilapuolen itse leivottuihin herkkuihin.

Omalla käynnillämme ravintolassa tilasimme kuvaajan kanssa maalaispitsat. Emäntä-niminen pitsani sisälsi hirveä, kantarellia, pekonia, sipulia, puolukkaa sekä Jukolan juustolan aitoa cheddaria. Kyllä oli maukas tapa nauttia kotimaista riistaa. Muita maalaispitsavaihtoehtoja ovat muun muassa mallaspossua ja herkkusieniä sisältävä Isäntä sekä muikkua, pekonia ja kananmunaa sisältävä Muikku.

Tähän paikkaan tulen ehdottomasti seuraavankin kerran ohiajomatkalla.

Karoliinan Kahvimylly ja Kestikievari, Kuusirinne 11, 41770 Leivonmäki