VTT ennakoi: kuluttajat vetävät elintarvikeverkostoa - yritysten ei auta jämähtää

Teknologian tutkimuskeskus VTT on yhdessä alan yritysten kanssa laatinut tiekartan, jossa on kolme erillistä muutospolkua murroksessa olevalle ruuantuotannolle ja kaupalle.

Vision suuri linja on, että elintarvikeketju on muuttumassa verkostomaiseksi, kuluttajakeskeiseksi toimintaympäristöksi.

Tutkimusprofessori Kaisa Poutanen VTT:ltä kertoo, että uusi elintarviketalous tarjoaa monia mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan synnyttämiseen.

"Ostetaan ratkaisuja ja palveluja, ei enää yksittäisiä tuotteita. Liiketoiminnan tarjoajat monipuolistuvat", Poutanen sanoo.

Elintarvikealan käytössä on uusia teknologioita, materiaaliosaamista ja tuotantoyksiköitä. On robotiikkaa, automatiikkaa ja tekoälyä.

Elintarvikeketjun muutokseen vaikuttavat toisaalta suuret maailmanlaajuiset trendit, kuten globalisaatio, digitalisaatio, kaupungistuminen, ilmastonmuutos, väestönkasvu, elintapasairaudet ja ikääntyminen.

Toisaalta kuluttajia kiinnostaa se, miten ruoka pystyy vastaamaan terveyden ja hyvinvoinnin, yksilöllisyyden, nautinnon ja helppouden haasteisiin samalla, kun he ovat kiinnostuneita tuotantoketjun läpinäkyvyydestä, kestävästä tuotannosta ja ruuan turvallisuudesta.

Tutkijat varoittavat, että käsillä oleva muutos on uhka niille toimijoille, jotka jäävät kiinni vanhoihin tapoihin, toimintamalleihin ja rakenteisiin, eivätkä reagoi ajoissa uuteen kilpailutilanteeseen.

Johtava tutkija Jaakko Paasi VTT:ltä vertaa elintarvikepuolen muutosta siihen, mitä jo on tapahtunut kaupan alalla.

"Muutos kuluttajien käyttäytymisessä tapahtui viidessä vuodessa, kun ennuste oli, että se tapahtuisi 10–15 vuodessa. Ennustan, että elintarvikepuolella muutos tapahtuu samalla tavalla nopeasti."

Paasin mukaan nyt laadittu tiekartta edustaa uutta tapaa ajatella ruuantuotantoa ja jakelua kotiin asti. Suhtautuminen ruokaan on kolmen sukupolven aikana jo muuttunut huomattavasti.

"Vanhemmalle polvelle on tärkeää, että ruokaa on saatavilla, nuorille se, että ruoka on yksilöllisen tarpeen mukaista", Paasi vertaa.

Elintarviketalouden tiekartassa on kolme muutospolkua: Massatuotannosta yksilöllisiin ratkaisuihin, keskittyneestä ketterään valmistukseen ja jakeluun sekä horisontaalisesta vertikaaliseen tuotantoon.

Tutkijoiden mukaan suuria linjoja tulevaisuuden ravinnossamme on, että se on nykyistä kasvipainotteisempaa ja ruokaa tehdään aivan uusistakin aineksista. Raaka-aineet hyödynnetään tehokkaammin ja osa niistä tuotetaan uusilla tavoilla.

Avainasemassa murroksessa on digitaalisten teknologioiden ja etenkin esineiden internetin mahdollistaman tiedon hyödyntäminen ja prosessien, toimijoiden ja kuluttajien uudenlainen yhteistyö, joka lisää helppoutta ja läpinäkyvyyttä.

VTT:n Elintarviketalous 4.0 -tiekartta verkossa.