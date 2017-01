Yli 50 Suomi-elintarviketta jo listattu Saksan Citti -kauppaketjun tapahtumaan

Saksa on Finpron elintarviketoimialan johtajan Esa Wrangin mukaan Suomen keskeisin markkina. Sinne pyritään sekä messujen kautta että suorilla yhteyksillä vähittäiskauppaketjujen kanssa.

Esimerkki vientipyrkimyksistä on kampanja saksalaisessa Citti-ketjussa huhtikuussa. Sinne on listattu jo yli 50 suomalaistuotetta, ja tavoitteena on päästä sataan. Seuraava iso kampanja on suunnitteilla kesäkuuksi, ja neuvottelut isojen ketjujen kanssa siitä on aloitettu.

Finpron Food from Finland -kasvuohjelmassa on meneillään kolmas vuosi. Siihen on osallistunut noin 120 suomalaista elintarvikeyritystä.

Elintarvikevienti kasvoi vuonna 2015 noin 9 prosenttia, kun Venäjää ei lasketa mukaan.

