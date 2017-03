S-ryhmään suuttunut MTK julistaa korttisodan

Tuottajat ovat loukkaantuneita ja vihaisia S-ryhmän mainoksista, joissa kauhistellaan ruuan korkeaa hintaa.

”Noin hävytöntä mainontaa tuottajaa kohtaan en muista ennen nähneeni”, sivaltaa MTK-Etelä-Pohjanmaan puheenjohtaja Johanna Kankaanpää.

Protestina moni tuottaja on vannonut kauppaketjun vaihtuvan.

”Reaktiot ovat vahvoja, sydämistyneitä on paljon”, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila sanoo.

”Kortteja aletaan leikata, jos suomalaisen ruuan halventaminen jatkuu”, MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Tommi Lunttila ilmoittaa.

Marttila perää S-ryhmältä ehdotuksia, mistä ruuan hinnassa aletaan halpuuttaa.

”Luovutaanko ensin vaikka tuottajien maksamasta salmonellakontrollista? Aletaanko sitten katkoa porsaiden saparot ja kymmenkertaistaa kotieläintuotannon antibioottien käyttö kulujen leikkaamiseksi?”

SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä vakuuttelee, ettei halpuutus koidu tuottajien maksettavaksi. ”Esimerkiksi juustojen kotimaisuusaste on kasvanut kampanjan aikana.”