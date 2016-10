13 vuotta tilanpitoa ja jatkuvia investointeja - Ylisen veljesten vauhti sen kun jatkuu

Maatalousyhtymä Ylisen isännät, Hannu ja Heikki luottavat siihen, että maidontuotannolla on jatkuvuutta myös tulevaisuudessa.

"Täytyy vain toivoa, että pohjakosketus on takanapäin. Haasteet eivät tule loppumaan, mutta paikoilleenkaan ei sovi jäädä. Pärjäämisen edellytyksenä on kehittyminen, joten rattaat on pidettävä jatkuvassa liikkeessä", veljekset muotoilevat.

Ylisen maidontuotantotilalla sukupolvenvaihdos on toteutettu kahdessa osassa.

Vuonna 2003 perustimme maatalousyhtymän ja ostimme tilasta puolet. Kolme vuotta myöhemmin teimme lopulliset tilakaupat ja jatkoimme isännyyttä kahdestaan."

Toki vanhemmat käyvät edelleenkin auttelemassa ja apu otetaan mielihyvin myös vastaan, Ylisen isännät kertovat kiitollisina.

Hannu ja Heikki Ylinen ovat kiitollisia ennen kaikkea siitä, että saivat hoidettavakseen hyvän ja vahvoilla perustuksilla olevan luomutilan. Tilalla oli vuonna 1999 rakennettu, lypsyasemalla varustettu pihatto. Lypsävien määrä oli noin 70.

"Tällä määrällä mentiin vuoteen 2009 saakka, jolloin rinnalle nousi toinen pihatto. Tällä hetkellä lypsyssä on noin 130 lehmää", Hannu kertaa.

Viimeisen kymmenen vuoden ajan Ylisen tilaa on rakennettu, laajennettu ja kehitetty lähes vuosittain. Tuoreimmat muutokset ovat lypsyn siirto asemasta robottiin.

"Se on tapahtunut pikkuhiljaa. Vasta viime vuonna hankimme ensimmäisen robotin uudempaan pihattoon ja kuluvan vuoden keväällä asennutimme lypsyrobotin myös vanhempaan navettaan."

Tilalle haetaan työtä helpottavia ratkaisuja myös jatkossa. Lähivuosien investoinnit liittyvät lähinnä energiapuolen kehittämiseen. Tilalla on hakelämmitys, joten toiminnan jatkuvuuden kannalta joudumme uusimaan muun muassa kattilan sekä syöttöjärjestelmän.

Kolmannen lypsyrobotin hankintakaan ei ole mahdoton ajatus.

"Ajatuksissa on uusi navetta, mutta ajankohta on vielä täysin auki. Tämän hetken pääpainopiste on karjanjalostuksessa ja sitä kautta mahdollisimman hyvissä tuotoksissa. Tavoitteena on jalostaa robotille sopiva karja, jossa korostuvat ennen kaikkea kestävyys, lypsettävyys sekä hyvä utarerakenne", karjanjalostuksesta vastaava Hannu luonnehtii.

Myös ruokinnan muuttaminen säilörehuvaltaiseen aperuokintaan on vaatinut veljeksiltä oman lisätyöpanoksensa. Siilojen lisäksi tilalle on rakennettu viime vuonna myös oma rypsinpuristamo.

KoneAgriaan veljekset matkaavat katsastamaan uusien traktorimallien lisäksi myös tuoreinta vuosikertaa olevat nurmiviljelykoneet. Säilörehuvehkeet ovat traktoreiden lisäksi ikuinen kiinnostuksen kohde.

Seuraava investointi on kuitenkin uusi niittokone, joten tämä osasto tullaan käymään tarkoin lävitse. Myös toisen lietekärryn hankinta on edessä, joten nämäkin mallit tullaan silmäilemään astetta paremmin, veljekset suunnittelevat toiveikkaina.

KoneAgria on veljeksille tuttu käyntikohde.

"Tapahtuma tarjoaa mukavan irtioton arjesta. Samalla voimme tutustua uusimpiin koneisiin ja laitteisiin sekä päivittää tietomme myös teknologian suhteen. Ja aina sieltä jotakin mukaankin lähtee."