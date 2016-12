50 vuotta ammattimetsurina

Lappajärven Karvalankylässä vaikuttava Jaakko Pessinen, 64, on ylpeä ammatistaan.

– Kahdeksanlapsisessa perheessä ei ollut varaa syödä laiskan leipää. Partakarvoista ei ollut vielä tietoakaan, kun lähdin vanhemmilta saatu lupalappu kourassa savottahommiin. Koti-ikävä hukkui pokasahan lauluun, sillä palstoilla ei annettu ikähyvitystä. Laiskottelusta tuli huono maine ja miehen vaihto, Jaakko muistelee.

Ensimmäiset kolme vuotta Pessinen savotoi taitoa vaativalla pokasahalla.

– Siinä otettiin miehestä mittaa, sillä puuta kaatui hitaasti ja harvakseen. Illat menivät sahaa korjaillen ja toivoen, ettei terä katkea kesken työpäivän. Palkkapussin eteen piti vuodattaa niin hikeä kuin kyyneleitäkin.



Ostettuaan ensimmäisen moottorisahansa, metsuri Pessistä ei pidätellyt enää mikään. Lyhyen ajan sisällä ammattinsa osaavasta metsurista tuli kysytty mies, niin yhtiöille, yhdistyksille kuin yksityisillekin.

– Pohjanmaalla riitti puuta ja hyviä savotoita. Varsinkin 80-luku oli järeiden metsien aikaa. Huippuvuosina urakoin yli 4 000 mottia vuodessa. Lomapäiviä pidän edelleen tasan kaksi; ensimmäisen jouluaattona ja toisen pääsiäisenä, Pessinen paljastaa hymyillen.

Vaikka suurimmat savotat ovat motojen myötä vähentyneet, niin metsuri Pessiselle riittää kuitenkin töitä.

– 50 vuodessa olen kaatanut yli 110 000 kiintokuutioita puuta ja ajanut loppuun 70 moottorisahaa. Into on edelleen kova. Saha laulaa keskimäärin 12 tuntia kuutena päivänä viikossa. En pelkää tyrskyä, myrskyä enkä pimeää. Kertaakaan en ole jäänyt sään takia kotiin. Otsalamppu on keksitty pimeää varten ja 35 asteen pakkasella syön evääni nuotion äärellä, metsuri Pessinen selvittää hymyillen.

Myös kulkutaudit ovat jättäneet Jaakon väliin, sillä mies ei ole ollut päivääkään sairauslomalla.

– Metsurin veressä on aina sen verran pihkaa, ettei pöpöt pääse yllättämään. Karaistumiseltakaan ei voi välttyä, sillä työskentely märissä vaatteissa ja kovilla pakkasilla vie heikoimmat yksilöt helposti tehohoitoon.

Jaakko Pessisessä on raakaa, ruisleivästä raapaistua voimaa.



Rautaisessa työkunnossa oleva ammattimetsuri kertoo hyvän kunnon salaisuudeksi terveet elämäntavat ja raittiin ulkoilman.

– Olen myös stressivapaa mies. Teen työt ajallaan, mutta en kellota päivääni. Välillä annan sahan hengähtää, istahdan nuotion ääreen ja paistan makkarat. Mikään ei ole rentouttavampaa kuin kuunnella lintujen viserrystä ja katsella oravien ilonpitoa, Pessinen hymähtää.

Jaakko Pessisen työ on kuitenkin yksinäistä puurtamista ilman seuraa ja puhekaveria.

– Metsurin täytyy viihtyä yksin, omien ajatustensa kanssa. Ammattikunta alkaa olla jo niin harvalukuinen, ettei edes pikkujouluissa riitä puhekavereita.

Metsuri Pessinen ei jää kuitenkaan harmittelemaan ammattinsa rakennemuutosta.

– Maailma muuttuu. Jossakin vaiheessa on pakko nostaa saha seinälle ja vaihtaa turvakengät tohveleihin. Olen kuitenkin päättänyt tehdä niin sanotun pehmeän laskun eläkkeelle. Käytännössä tämä tarkoittaa viisipäiväistä työviikkoa ja lomaakin sen verran, että ehtisin käydä vaikka Lapissa, metsuri Pessinen suunnittelee toiveikkaana.

TEKSTI JA KUVAT ANNE ANTTILA