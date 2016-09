50 vuotta italialaisia traktoreita: Veli-Matti Koski vaihtoi uran alussa koneita hevosiin

Peltokatu 3 aivan Forssan keskustan kupeessa on tuttu osoite monelle vankan maatalousalueen viljelijälle. Tällä samalla tontilla Veli-Matti Koski on myynyt traktoreita, puimureita ja työkoneita pian 40 vuotta. Kaikkiaan konekauppaa on miehen mittarissa jo reilut 50 vuotta.

"Ennen tähän tuloa tein kauppaa 10 vuotta Etelä-Pohjanmaalla ja Mäntsälässä. Oman yrityksen perustin 20 vuotta sitten, sitä ennen olin muiden palkkalistoilla."

Koski on kolmannen polven kauppias ja toisen polven traktorikauppias. Isä aloitti Fiatin myynnin Laihialla vuonna -59. Leikekirjoista löytyy muun muassa kohokohta päivämäärällä 9.8.1965, kun Kurikan maatalousnäyttelyssä luovutettiin 23 uutta timanttisarjan Fiatia asiakkaille.

"Siihen aikaan oli vielä paljon työhevosia ja otimme niitäkin vaihdossa. Niitä sitten kuljetettiin teurastamolle, kun ei muita ostajia enää ollut."

Pian 67 vuotta täyttävä Koski on ollut mukana kaupanteossa ja muissa töissä omien sanojensa mukaan hevosenpäänmittaisesta asti.

"Isä oli vanha kaukopartioluutnantti, eikä siinä jäänyt epäselvyyksiä, kun hän käski hommiin."

Koski laskee, että on myynyt vuosikymmenten varrella traktoreita, puimureita ja maansiirtokoneita yhteensä reilut 5 000 kappaletta. Asiakkaissa on jo paljon toista sukupolvea ja jonkin verran kolmattakin.

"Yhdelle tilalle tässä Forssan seudulla olen myynyt 45 kappaletta uusia traktoreita ja puimureita."

Tärkein myyntiartikkeli läpi vuosikymmenten ovat olleet italialaiset traktorit. Ensin Fiatin ja nykyään New Hollandin nimellä. Viimeiset puolenkymmentä vuotta Koski on tuonut traktorit, puimurit ja kurottajat pääasiassa suoraan Keski-Euroopasta. Osa tulee myyntivarastoon ja osa suoraan asiakkaille tilaustyönä.

"Niitä on tuotu yhdeksästä eri maasta. Tyypillinen tuotava traktori on muutaman sata tuntia ajettu, hyvin varusteltu esittelykone."

Luonnollisesti Koski myös ottaa vanhempia koneita vaihdossa tai myyntivälitykseen. Ihannetapaus on suhteellisen vähän ajettu ja hyvin huollettu kone.

"Edustuksessamme on muun muassa Turun Konekeskuksen, Farmin, Agromasterin ja MP-Liftin tuotteet. Hevosia ei enää oteta vaihdossa, hän myhäilee."

Koski on nähnyt läheltä yhteiskunnan ja maatalouden muutokset ja niiden vaikutukset kaupankäyntiin. Ennen kauppaa tehtiin ajelemalla ympäri maakuntaa talosta taloon ja asiakkaita riitti. Nyt suurin osa asiakkaista bongaa koneen netistä tai lehdestä ja soittaa lisätietoja.

"Vuonna -91 Suomessa myytiin puimureita eniten Euroopassa, yli 1 300 kappaletta vuodessa. Traktoreita myytiin yli 10 000. Kun lama tuli, homma retkahti, eikä ole enää noussut huippuvuosien tasolle."

Veli-Matti Koski omistaa Agrikoski Oy:n yhdessä poikansa ja siskon miehen kanssa, jotka eivät ole mukana yrityksen päivittäisessä toiminnassa. Varaosapuolen hän lopetti keväällä, mutta öljyjä ja suodattimia toki löytyy hyllystä. Konekauppaa hän aikoo jatkaa tuttuun tyyliin myös tulevaisuudessa.

"Tärkein asia kaupan teossa on asiakkaiden tyytyväisyys ja meidän rehti toiminta, täytyy vastata sanoistaan. Ja kun on hyvät koneet, niin voi vähän kehuakin."

Kun puhe kääntyy maatalouden nykynäkymien suuntaan, Kosken leppoisa olemus vakavoituu. Hänen mielestään Suomessa pitäisi kiinnittää enemmän huomiota maatalouden ongelmiin. Tuottajahinnat ovat käsittämättömän matalalla muualle Eurooppaan verrattuna.

"Maanviljelijöiden kohtelu on suorastaan epäasiallista toimintaa", Koski tiivistää.

Hän muistuttaa, että maatalouden heikosta tilasta eivät kärsi pelkästään viljelijät.

"Meitä on iso porukka, jotka tullaan siinä viljelijöiden perässä. Maatalouden ostokset ja investoinnit vaikuttavat niin moneen asiaan. Jos minä ostan kaupasta purkin maitoa, niin sillä ei vielä ole paljoa vaikutusta yhteiskuntaan. Mutta kun maanviljelijä ostaa puimurin, traktorin, auton ja polttoaineet, niin sillä on jo vaikutusta. Niin sanotusti pyörät lähtee pyörimään ja sitä tässä kaivattaisiin."