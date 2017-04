99 lypsyrobotin miehet

Robotti Ukot Oy aloitti toimintansa maaliskuun 2013 alussa. Yrityksen perustajat Arto Moisanen ja Jarkko Hiljanen tekivät molemmat aiemmin samoja töitä yksikseen omilla toiminimillään, kunnes tuli aika lyödä hynttyyt yhteen. Nyt, vajaa pari vuotta myöhemmin, heidän leivissään on jo neljä työntekijää ja kaksi kiireapulaista.

– Laskin juuri tänä aamuna, että meillä on vastuullamme 99 lypsyrobottia, Arto Moisanen toteaa tammikuun kosteana päivänä kiuruvetisen navetan pihalla.

Laaja toimialue painottuu itäiseen Suomeen. Karkeasti ottaen rajapaikkakuntia ovat Pihtipudas, Viitasaari, Kajaani, Sotkamo, Kuhmo, Nurmes, Lieksa, Heinävesi ja Enonkoski. Tarpeen vaatiessa apuun mennään esimerkiksi asennustöissä kauemmaskin.

– Tämä on joukkepeliä joka suuntaan. Olemme tiiviissä yhteistyössä Lelyä maahantuovan NHK Dairyn ja maatilojen kanssa, Jarkko Hiljanen korostaa.

Uuden robotin asennus täyteen toimintakuntoon kestää viikon verran. Huollot tehdään nykyisin joko 15 viikon tai 20 000 lypsykerran välein. Huoltomieheltä vaaditaan sertfikaatti, jonka myöntää laitteen valmistaja vasta hyväksytyn kolmen viikon koulutuksen jälkeen.

– Kurssit ovat hyviä, mutta ei sielläkään tehdä valmiita huoltomiehiä, Moisanen huomauttaa.

– Kentällä opitaan ensin vanhemman huoltomiehen mukana, ennen kuin pääsee itsenäisesti koneisiin käsiksi, Hiljanen täydentää.



Yrittäjät painottavat, että robotin toiminnasta on kiinni toisen yrittäjän eli maanviljelijän elinkeino. Robotti Ukot päivystääkin vuorokauden ympäri, seitsemänä päivänä viikossa.

– Viimeistään kolmessa tunnissa pitää olla paikalla, kun hälytys tulee. Hälyautossa on aina mukana avainosat, joilla saadaan koneet pelaamaan häiriötilanteissa. Mukana kulkevien varaosien arvo on 80 000 – 100 000 euroa. Lypsämään on aina koneet saatu, Hiljanen kertoo.

Yrittäjät korostavat moneen otteeseen asiakaspalvelun ja yhteistyökyvyn tärkeyttä.



– Ensimmäinen vaatimus tässä työssä on, että on tultava ihmisten kanssa toimeen. Se on ihan ehdotonta, että saa ihmisten luottamuksen puolelleen. Meidän toimialue on niin laaja, että siihen mahtuu monenlaista ihmisluonnetta, Hiljanen sanoo.

– Ei mikään ihmemies tarvitse olla, vaan tervejärkinen ja työlle ahne. Ja jonkin verran on hyvä olla kokemusta jonkinlaisten koneiden roplaamisesta, Moisanen tuumaa.

Hänellä itsellään on metsäkoneyrittäjän ja -huoltajan tausta. Hiljasella on edelleen viljatila ja hieman koneurakointia. Työntekijöissä löytyy muun muassa autonasentaja ja tietotekniikan insinööri.

Yksi yhteistyökumppaneista on kiuruvetinen MTY Mikko Tikka. Pari vuotta vanhassa navetassa on 200 lypsävää ja kolme Lely-lypsyrobottia. Neljännelle on paikka valmiina.

– Sukupolvenvaihdoksen jälkeen laajennusta ei tarvinnut paljon miettiä. Neljäskin robotti tulee aikanaan, Mikko Tikka kertoo.

Hän suhtautuu luottavaisesti tulevaisuuteen.

– Kyllä tältä alueelta maitoa lähtee.

Työntekijöitä Robotti Ukot Oy:ssä on yrittäjien lisäksi neljä.

– Sami Kortelainen, Lasse Määttä, Ville Moisanen ja Tuomas Laitinen ovat vakituisia. Lisäksi Antti Moisanen tuuraa kesälomia ja auttaa asennuksissa. Myös vaimoni Eija hoitaa firman juoksevia asioita, Arto Moisanen kertoo.



Kovasta kasvuvauhdista huolimatta yritys tekee viime vuodelta jo todennäköisesti plusmerkkisen tilinpäätöksen. Suurimmat kuluerät ovat henkilökunnan palkkojen ja koulutuskustannusten lisäksi autot ja niiden kulut. Jokaisella miehellä on käytössään pakettiauto. Kilometrejä kertyy laajalla alueella paljon. Jokaisen auton mittariin tulee vuosittain 30 000 – 40 000 kilometriä.

– Pyritään maltilliseen kasvuun, ettei velkarahaa tarvitsisi ottaa kovin paljoa. Kasvu tulee oikeastaan aina uuden työntekijän mukana, sillä nykyisellä miehityksellä ei paljoa enempää robotteja pysty ottamaan vastuulle. Uusiin robotteihin tuntuu kyllä olevan kiinnostusta tällä alueella, yrittäjät tuumivat.

Robotti Ukot Oy

- Kotipaikka Sonkajärvi.

- Toimiala lypsyrobottien ja muiden navettavarusteiden asennus, huolto ja korjaaminen.

- Omistajat Arto Moisanen ja Jarkko Hiljanen.

- Liikevaihto 2013 n. 400 000 euroa. Kasvussa.

- Vakituisia työntekijöitä yrittäjät mukaanlukien 6. Lisäksi kesälomittaja ja puolipäiväinen toimistotyöntekijä.