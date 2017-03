Ahkera mies pärjää yksinkin

Ypäjäläinen Hannu Markkula on pyörittänyt yritystään Koneurakointi & Kuljetus Markkulaa yksin vuodesta 1985.

– Joskus on ollut jotain kiireapua ja kerran oli harjoittelija. Muuten olen tehnyt hommat itse, Markkula summaa.

Yritys tekee maatalouskoneiden ja raskaan kaluston huoltoa ja korjausta sekä urakoi kuljetus- ja kaivinkonealalla.

– Aloitin aikanaan lähinnä korjaamona, mutta kotitilan siirryttyä minulle jouduin investoimaan koneisiin, joille piti sitten keksi muutakin kuin aika pienen tilan työt.

Vajaan kolmenkymmenen vuoden jälkeen pihassa seisoo uudenkarhea traktori, neliakselinen kuorma-auto, iso valikoima lavoja ja peräkärryjä, toinen kuorma-auto ja keskikokoinen kaivinkone. Urakat kattavat melkein mitä tahansa rakennustyömaan aliurakoinnista lumenajoon.

– Aika usein työt ovat sellaisia, että ne joka tapauksessa tehdään peräkkäin. Jos joka koneella olisi oma kuski, niin muut odottaisivat kun yksi tekee. Tarvittaessa saan vietyä paikalle kerralla hiekkakuorman ja traktorin tai kaivinkoneen.

Markkulan työt ovat useimmiten pääkaupunkiseudulla, jonne Ypäjältä on matkaa toistasataa kilometriä.

– Tietenkin tekisin mielelläni töitä tässä lähistöllä, mutta ei täällä maaseudulla niitä niin paljon ole. Helsingissä olen usein viikolla yötkin. Eikä se tarkoita hotellia ja valkoisia lakanoita. Kuorma-auton hytti on pitkän päivän päätteeksi tuttu nukkumapaikka, Hannu Markkula paljastaa.



Markkulan työpäivät venyvät usein pitkiksi. Kun urakka vaatii, töitä tehdään 16 tuntia päivässä ja seitsemän päivää viikossa.

– Kun on yksin, pitää olla valmis tekemään pitkää päivää ja välillä on kiirekin. Auton lisäksi monta yötä on tullut vietettyä tässä hallissa, tosin nukkumatta.

Yksinyrittäminen on Hannu Markkulan oma valinta. Alan kovenemista, välillä jopa vääristyvää kilpailua hän ei ole valinnut.

– Kaikki kustannukset nousevat, mutta hintoja ei saisi nostaa.



– Jos huoltoja ei pystyisi tekemään itse, saisi laittaa lapun luukulle. Merkkihuollot ovat niin kalliita.

Juuri kilpailu on saanut Markkulankin laajentamaan monelle alalle. Aikanaan yksi yrittäjä ajoi soraa, toinen kaivoi kaivinkoneella ja kolmas pyöritti vaihtolavoja työmailla. Jossain vaiheessa malli muuttui siihen suuntaan, että kaikki hankkivat monenlaisia koneita.

– Olisi itsekin pitänyt hankkia kaivinkone paljon aikaisemmin. Kun voi tarjota koko paketin saa itselleen koko urakan. Toivottavasti kilpailu hinnoista ei kuitenkaan enää tästä kovene.

Työtahtiaan Markkula pitää yllä kuntoilemalla, harrastamalla ja pyrkimällä syömään suhteellisen hyvin. Sairaanakaan ei voisi paljon olla, joten terveyteenkin on kiinnitettävä huomiota.

Kuntoilussa ypäjäläinen panostaa kuntosaliin, jonka hän on rakentanut huoltohallinsa yhteyteen. Varsinkin talvella painojen parissa tulee käytettyä paljon aikaa. Parhaillaan penkistä on noussut 135 kiloa ja harrastus näkyy myös ulospäin.

– Voimasta on työssä selvää hyötyä. Lisäksi hyvä lihaskunto ennaltaehkäisee onnettomuuksia.

Kuntosaliakin tärkeämpi henkireikä Markkulalle on moottoripyöräharrastus. Nuorempana hän kilpaili motocrossissa vakavastikin, nykyään minicrossiksi vaihtunut laji on harrastus.

– Juuri tehtiin tuohon pellolle kepeistä rata, jota tulee ajamaan parikymmentä aikuista miestä. Sitten saunotaan ja loikoillaan paljussa puhumassa ajamisista, Markkula kertoo hymyillen.



Vapaa-ajan laatu korvaa määrän

Hannu Markkulan, 56, vinkit kovasti töitä tekeville

1. Pidä huolta terveydestä. Nuku ja syö kunnolla, eli riittävästi proteiinia ja sopivasti energiaa. Jos kremppoja tulee, hoida ne pois ajoissa.

2. Kuntoile. Luo hyvä lihaskunto ja pidä siitä huolta. Se auttaa jaksamaan ja ennaltaehkäisee onnettomuuksia. Voima auttaa myös tekemään työt ripeästi.

3. Tee muutakin kuin työtä. Korvaa vapaa-ajan määrä laadulla eli vietä aikaa perheen, ystävien ja harrastusten parissa.



TEKSTI JA KUVAT IRINA KEINÄNEN