Aikaa on jäätävä myös rapsutuksille: ”Navetassa on maailman parhaat työkaverit”

Kotitilan isännyys on Petteri Heikkiselle kunnia-asia.

"Päivääkään en ole katunut, vaikka askeleet isännän saappaissa ovat tällä hetkellä hyvin haasteelliset. Minun kohdallani sukupolvenvaihdos oli kuitenkin luonnollinen jatkumo, sillä olen tehnyt maamiehen hommia pikkupojasta lähtien."

Heikkisen maidontuotantotilalla oli vuoden 2016 huhtikuussa tehdyn sukupolvenvaihdoksen aikoihin reilut 50 lypsävää ja samalla määrällä mennään edelleen.

"Tavoitteena on nostaa lypsävien määrä jossakin vaiheessa 60:een, mutta sen suurempaa laajennusta ei ole tässä vaiheessa suunnitteilla. Ajatus on pärjätä yhdellä robotilla ja olemassa olevilla tuotantotiloilla. Sain hyvät lähtökohdat, joten tärkeintä on pitää nyt vain karja terveenä ja toiminta vakaana", Petteri luonnehtii tyytyväisenä.

Heikkisen tilan nuori isäntä panostaa myös jatkossa siihen, että tilan karja voi vasikasta lähtien hyvin.

"Koko ketjun tulee olla katkeamaton. Kun ruokinta on kohdillaan, olosuhteet moitteettomat ja aikaa jää myös rapsutuksille, niin kaikki tämä näkyy myös tuotetuissa maitokiloissa."

Vaikka Petteri sanoo ottaneensa isännyyden vastaan kaiken ”kaaoksen” keskellä, niin nuori kempeleläisisäntä uskoo kuitenkin vahvasti maidontuotannon tulevaisuuteen.

"Lypsykarjatalous on tuottajahinnoista huolimatta maatalouden vahvimpia lenkkejä. Jos velkamäärä on kohtuullinen ja navetassa tilan kantokykyyn mukautettu määrä karjaa, niin pärjäämiseenkin on paremmat edellytykset. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, ettei suuruus tuo aina onnea."

Omaa tilaansa Petteri sanoo kehittävänsä hyvin maltillisesti.

"Tuotantoa tehostetaan mahdollisimman pienillä panoksilla. Pidän hyvänä ajatusmallina sitä, että toiminnan tulee pyöriä myös järkevällä työtuntimäärällä. Jaksamiseen on kiinnitettävä jatkuva huomio, sillä väsyminen ei katso ikää."

Petteri sanoo saaneensa hyvät lähtökohdat myös siinä mielessä, että vetoapua tilan töihin antaa lähellä asuva vanhaisäntä.

"Isä on korvaamaton apu ja tukirengas. Ilman hänen panostaan tilanteeni olisi aivan toisenlainen. Nyt voin rauhassa keskittyä olennaiseen ja luoda tulevaisuutta turvallisin mielin", Petteri kiittelee.

Ennen sukupolvenvaihdosta Petteri haki työ- ja elämänkokemusta myös tilan ulkopuolelta.

"Olin hetken aikaa vieraalla töissä ja ajoin kaivinkonetta. Tämä oli erittäin arvokas ja kaikin puolin hyödyllinen kokemus."

Maidontuotannon ohella Petteri harjoittaa myös pienimuotoista urakointia.

"Viime kesänä tein pari tuhatta paalia muillekin, joten paalausurakointi on hyvä tukijalka ja soveltuu erinomaisesti myös lypsykarjatalouden rinnalle."

Opitut konemiehen taidot eivät mene jatkossakaan hukkaan, sillä Petteri suunnittelee oman kaivinkoneen hankkimista.

"Suunnitelmissa on raivata lisää peltoa ja eiköhän sitä pientä urakkaa löytyisi myös tilan ulkopuolelta", Petteri suunnittelee.