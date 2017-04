"Aina kun lähtee liikkeelle, jotain tapahtuu"

Aimo Korte on kulkenut pitkän matkan siitä, kun hän vuonna 1969 valmisti kotonaan Ylivieskassa ensimmäisen valssimyllyn viljan litistämistä varten.

– Se tehtiin naapurin kanssa yhteiseksi. Naapuri osti tarpeet ja minä veljeni kanssa suunnittelin ja kokosin myllyn.

Nykyään Aimo Kortteen Konepaja Oy takoo kahdeksan miljoonan euron liikevaihtoa ja työllistää 45 ihmistä. Suurimmat asiakkaat ovat Venäjällä, Balkanin alueella ja Pohjois-Euroopassa. Turkki on seuraava suuri mahdollisuus.

Ilmaiseksi menestys ei ole tullut. Korte laskee kulkeneensa viimeiset kahdeksan – yhdeksän vuotta ulkomailla vähintään 250 päivää vuodessa. Kotimaan reissupäiviä hän ei edes laske.

– Jos ei kulje, ei tule tuloksia. Pitää mennä, myydä ja tehdä, Korte sanoo painokkaasti.

Päätuote on edelleen valssimylly, joskin huomattavan paljon isompana kuin alkuaikoina. Murska-malliston lippulaiva on W-Max 20, joka litistää viljaa sen kosteusasteessa riippuen 25 – 60 tonnia tunnissa.

– Erinäisten tapahtumien seurauksena silloinen Kortteen Konepaja siirtyi kokonaan minun, perheeni ja muutaman yrityksen avainhenkilön omistukseen vuonna 1993. Siitä tuli Aimo Kortteen Konepaja, Korte muistelee venäjänkielisiä diplomeja ja erilaisia muistoja vuosien varrelta pursuavassa tehdaskonttorin kulmahuoneessaan Ylivieskassa.



Venäjän valloitus alkoi 20 vuotta sitten. Korte kutsuttiin mukaan Kalottialueen yhteistyöseminaariin Venäjällä Vienanmeren rannalla sijaitsevaan Arkangeliin.

– Sanoin, että lähden, jos pääsen ministeritason miehen puheille. Tapaaminen alueen maatalousministerin kanssa järjestyi, ja kävi niin hyvin, että hän sattui olemaan koulutukseltaan maataloustekniikan insinööri. Meillä oli heti yhteiset mielenkiinnon aiheet. Hän auttoi minua paljon ja esitteli oikeille ihmisille, vankan maanviljelystaustan omaava Korte muistelee.

– Venäjän-kauppaa jo aiemmin tehneet sanoivat, että ainakin kolme vuotta menee, ennen kuin mitään oikeasti tapahtuu. Meidän tehtaalla oli ensimmäinen vierailijaryhmä Venäjältä jo puolen vuoden jälkeen.



Ministeritason tutut auttoivat Kortetta eteenpäin. Samaan aikaan Venäjän maataloutta kehitettiin voimakkaasti, joten aikakin oli otollinen. Kortteen Murska-myllyille oli kysyntää.

– Vuonna 2000 sain suosituskirjeen, jossa Venäjän Duuma suosittelee Murska-teknologian käyttöä koko Venäjän alueella. Voiko parempaa suositusta saada? Se avaa ovet aina, kun menen uudelle alueelle neuvottelemaan maatalousministerien kanssa. He ovat alueidensa maatalouden napamiehiä.

Korte on Venäjällä myös suosittu puhuja erilaisissa maatalouteen liittyvissä seminaareissa. Hänelle on myönnetty vapaasti suomennettuna titteli ”kunniainformaatikko”. Hän itse puhuu venäjää vain muutaman lauseen, mutta tuttu tulkki kääntää sujuvasti.

– Venäläiset tuttuni kertoivat, että olen ollut Venäjällä televisiossa 60 kertaa kahden vuoden aikana. Heidän mukaansa olen Ville Haapasalon jälkeen toiseksi tunnetuin suomalainen Venäjällä, Korte myhäilee.



Venäjän maataloutta kehitetään edelleen voimakkaasti. Venäjän federaation presidentin Vladimir Putinin aloittama kehitysohjelma on ollut voimassa kolme vuotta koko maassa.

– Tosissaan satsaavat tilat kestävät ihan täysin vertailun parhaiden länsimaisten tilojen kanssa. Koneet ovat viimeisen päälle ja työntekijät osaavia, Korte arvioi.

Hän huomauttaa, että kaikki ei ole hänelläkään onnistunut helposti.

– Välillä on tuntunut, ettei mistään tule mitään. Silloin on vaan pitänyt ottaa vauhtia ja mennä läpi harmaan kiven.

Tulevaisuus näyttää Kortteen arvion mukaan ”tosi hyvältä”. Balkanin maatalous kasvaa kohisten.

– Balkanille on nyt pää auki. PKB:n 29 0000 hehtaarin tila on Euroopan suurin yksittäinen maidontuottaja, joten se on tosi hyvä referenssi sillä alueella. Turkki on lupaava sekin. Siellä on hyvä taloustilanne.

Ruotsissakin näyttää valoisalta. Valtion tuella Pohjois-Ruotsissa aletaan ensi vuoden alusta käyttää entistä enemmän alueen omaa viljaa, eikä sitä rahdata enää Etelä-Ruotsista.

– Tuubisäilöntä on siellä ainut järkevä vaihtoehto. Murska-myllyt ovat ennestään tuttuja heille, joten kysyntää riittää varmasti jatkossakin.

Myös uhkakuviin on varauduttu. Murska W-Max -myllyllä on patentti 46 maassa.

– Voimakkaalla tuotekehityksellä pärjää kopiointia vastaan. Viime vuonna meidän liikevaihdosta käytettiin tuotekehitykseen seitsemän prosenttia. En usko, että kovin moni muu konevalmistaja käyttää siihen vastaavaa osuutta. Yksi esimerkki jatkuvasta tuotekehityksestä on se, että vaihdamme W-Maxin ketjuvetoisesta hammashihnavetoiseksi. Kone on sen jälkeen paljon hiljaisempi.

Murskalla tuubiin

Ratkaiseva käännekohta Aimo Kortteen Konepaja Oy:n kasvulle on ollut viljan tuubisäilönnän kehittäminen. Se on Murska-myllyjen tapaan Kortteen oma keksintö.

– 10 vuotta sitten suunnittelin ensimmäisen version. Olin niin varma sen toimivuudesta, että sovin paketista kaupat Pietarin lähelle jo ennen kuin ehdimme tehdä edes protoyyppiä. Se toimi testissä hyvin ja toimitimme laitteet. Oli vielä puhe, että menen itse käynnistämään sen, että kaikki varmasti menee oikein. Minun piti mennä alkuviikosta, mutta lauantaina soittivat, että he aloittivatkin jo itse ja toimii, mutta vähän mutkaista tuubia tulee. Pyhänä soittivat taas ja sanoivat, että harasoo, nyt he oppivat ja tulee ihan suoraa tuubia, Aimo Korte nauraa.

Hän nimeää tuubisäilönnän eduiksi edullisuuden ja hyvän säilyvyyden.

– Myös lehmien tuottavuus tällä rehulla ruokittuna on hyvä.

Koneet ovat varsinkin Venäjällä ja Balkanilla kovassa käytössä. Kortteen mukaan niitä käytetään siellä yhdessä syksyssä saman verran kuin Suomessa kymmenien vuosien aikana.

– Vähän jännittikin aluksi, että miten koneet kestävät. Näköjään kun ne on suunniteltu Suomen olosuhteisiin, niin kestävät muuallakin. Jokaisen koneen ostajalle annetaan myös käyttökoulutus.

Aimo Kortteen vinkit Venäjän-kauppaan

Tosissaan on oltava, puolittainen tekeminen ei riitä.

Henkilökohtaiset suhteet ensin kuntoon. Henkilön ja tuotteen on oltava luotettavia.

Vodka kuuluu edelleen kuvioon, vaikka poikkeuksiakin löytyy. Vodkaa voi ottaa, mutta humaltua ei saa, sillä se on loukkaus isäntiä kohtaan. Venäläiset haluavat vahvoja kumppaneita.

Sovitusta ei saa luistaa missään olosuhteissa.

Aimo Kortteen Konepaja Oy

Liikevaihto vuonna 2012 oli 7 miljoonaa euroa, noussee tänä vuonna 8 miljoonaan

Henkilöstöä 45 vakituista. Kesällä 10 määräaikaista.

Tuotanto Ylivieskassa.

Vientiä yli 30 maahan. 10 uutta maata tullut mukaan tämän vuoden aikana.

Päätuotteet Murska-valssimyllyt ja Raju-levikepyörät.

Juttua muokattu 22.11. kello 12.28: lisätty yritysfakta ja muokattu Venäjän-kaupan vinkkejä paremmin luettavaan muotoon.