Alajärvelle nousi kahden robotin navetta

Marraskuussa valmistunutta navettaprojektia suunniteltiin huolella usean vuoden ajan. Haihatellen ei 2,02 miljoonan euron investointia haluttu tehdä.

– Monessa paikassa kierrettiin katsomassa. Lisäksi olin lomittajana ja silloin oikein pyysin, että saisin käydä monenlaisissa pihatoissa. Lämmin navetta oli meille ehdoton ratkaisu, Suvi Nygård kertoo.

– Meille oli alusta asti selvää, että rakentaminen toteutetaan tällä tavalla avaimet käteen. Meidän piti pystyä keskittymään rakentamisen ajan omiin tekemisiin. Puheluita riitti kyllä nytkin, kun erilaisia päätöksiä piti tehdä. Ainoastaan pohjatyöt tehtiin itse, kun meillä on myös koneurakointia. Meidän yhteistyökumppani oli jo aiemmin rakentanut navetan saman yrityksen kanssa, joten meillä oli saatavana todellisia kokemuksia, Jyrki Toivonen sanoo.

Viljeltyä peltoalaa on vuokramaat mukaan lukien 100 hehtaaria. Levitysalaa lietteelle on riittävästi. Rehua riittää kahden robotin karjalle hyvin. Mahdollinen laajennus kolmanteen robottiin on huomioitu suunnitelmissa, mutta aikataulua ei ole vielä päätetty.

– Silloin peltopinta-alaa pitää kasvattaa. Maata ei täällä oikein saa ostettua, mutta vuokrattua saa ihan kohtuudella. Teemme myös itse lisää peltoa tänäkin vuonna, Tuomas Nygård kertoo.

Vanha navetta oli 1987 rakennettu 40 lypsävän parsinavetta, jota oli ”laajennettu joka suuntaan”. Sitä ei enää hyödynnetä edes nuorelle karjalle.



Vana-valmisnavetta valmistui sovitusti 7,5 kuukaudessa. Sopimukset kirjoitettiin kolme tahon kanssa. Suomen Valmisnavetat oli pääurakoitsija, joka hoiti työt ja niiden johdon, suunnitelmat sekä teknisen toteutuksen. Betoniosatoimituksista ja elementtisuunnitelmista vastasi Lujabetoni. DeLaval huolehti koneistamisen ja toiminnallisen suunnittelun.

– Laatu, tehokkuus ja aikataulutus kulkevat käsi kädessä. Lisäksi rahoituksenkin kannalta on eduksi, että oikea kokonaiskustannus on tiedossa heti aluksi, tiivistää Suomen Valmisnavetoiden toimitusjohtaja Pekka Vähäsöyrinki avaimet käteen -rakentamisen etuja.

Suomen Valmisnavetat hakee kasvua liiketoimintaansa omalla navettakonseptillaan. Perusmalli Vana 200 on 65 lypsävälle tarkoitettu yhden robotin navetta. Siinä on paikat pelkästään lypsylehmille ja visiiriruokinta. Hintaa kertyy 795 000 euroa ilman arvonlisäveroa. Lisäksi ostaja maksaa tarvittavan hiekan.

– Oletuksena tuohon hintaan on, että maaperä on normaali. Kapea ja pitkä navetta on rakennusteknisesti edullinen tehdä, Suomen Valmisnavetoiden myyntipäällikkö Erkki Kautto sanoo.

Mistä kustannussäästö konseptinavetassa syntyy?

– Suunnittelutyötä jää paljon pois. jos voidaan monistaa konseptia, Kautto vastaa.

– Materiaalilaskentaa jää pois ja työtavat ovat tuttuja, jo niistä tulee yllättävän paljon etua, Vähäsöyrinki komppaa.

Mty Nygårdin navetta

Rakentaja Suomen Valmisnavetat.

Betoniosatoimitus Lujabetoni.

Lypsy DeLavalin VMS Supra -robottilypsy Herd-navigaattorilla.

Ruokinta seosrehuruokinta:VSM 12 m3 pystymikseri, DeLaval täyttöpöytä ja 98-metrinen mattokuljetin, DeLaval CF500+ vasikanjuottoautomaatti.