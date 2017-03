Ankkalammikot pois pelloilta salaojien huuhtelulla

Yrittäjät Ilkka Härmälä (28) ja Antti Uotila (34) kiinnostuivat salaojien huuhtelusta Varsinais-Suomessa järjestetyssä työnäytöksessä.

"Homma vaikutti toimivalta ja tiesimme, että palvelulle olisi tarvetta nimenomaan rannikkoseudun alavilla ja ruosteisilla mailla. Halusimme myös tuoda tarjolle sellaisen palvelun, jota muilla yrittäjillä ei ole ja jolla on selvää lisäarvoa viljelijöille", Härmälä kuvailee.

Rautapitoinen maa tukkii helposti salaojaputkien reiät ja putkia joudutaan huuhtelemaan jopa 2–3 vuoden välein. Ruosteongelmaa on Lounais-Suomen lisäksi koko rannikkoalueella ja satunnaisesti muuallakin päin Suomea. Alavilla mailla ongelmana on myös putkia tukkiva aluna eli sulfiitti. Näiden lisäksi myös maa-aines ja kasvien juuret tukkivat salaojia.

Uotila oli vielä kaksi vuotta sitten Y-Agron palveluksessa ja hänellä oli hyvät kontaktit huuhtelulaitteen hollantilaiseen valmistajaan. Kauppoja alettiin hieroa ja ne syntyivätkin reilun 20 000 euron laitteesta.

Samalla sai alkunsa kaverusten yhteinen koneurakointiyhtiö. Kummallakaan ei ole omaa maatilaa, mutta he ovat työskennelleet vuosikaudet maatiloilla. Härmälä on työllistänyt itsensä kokonaan konehommilla. Uotila tekee päätyökseen traktorikuskin töitä Paimion kaupungilla. Härmäläkin siirtyy syksyllä osa-aikayrittäjäksi, kun palkkatyöt kutsuvat kone- ja tuotantotekniikan insinööriä.

Yhtiö osti voimanlähteekseen Ford 8870 -traktorin vuodelta 1996. Fordin teho, paino ja hydrauliikkavarustus sopivat hyvin kuivalannan levitykseen. Salaojahuuhtelu hoidetaan kevyemmällä traktorikalustolla.

Syksystä 2015 lähtien S-S-Professional-huuhtelulaite on ollut kovassa käytössä ja FarmWorks tekee noin 100 000 euron vuosiliikevaihtoa.

"Salaojien huuhtelemisessa on monia etuja. Kun putkien reiät saadaan auki, ei vesi makaa enää pelloilla. Huuhtelu saattaa poistaa kokonaan lisäojituksen tarpeen ja joka tapauksessa jatkaa salaojien käyttöikää", Härmälä tiivistää.

Salaojahuuhtelun voi tehdä melkein milloin vain. Edellytyksenä on, että lämpötila on plussan puolella ja että maaperässä on jo muutenkin vettä. Maassa oleva vesi jatkaa luonnollista huuhtelua, kun putket on ensin avattu paineella ruiskutetulla vedellä. Aivan kuivimpaan kesäaikaan huuhtelua ei kannata tehdä, mutta esimerkiksi maaliskuussa se onnistuu mainiosti, samoin syksyllä.

"Huuhtelu on sopivaa sadepäivän hommaa", Uotila konkretisoi.

S-S-Professional-huuhtelulaitteessa on 500 metriä huuhteluletkua ja 50 metriä imuletkua, jolla saadaan imettyä huuhtelussa käytettävä vesi avo-ojasta. Letkun päässä olevassa suuttimessa on 13 reikää, jotka ruiskuttavat veden salaojaputken seinämille 30–35 barin voimalla. Ruosteelle, juurille ja hiekalle on olemassa omat erikoissuuttimensa.

Letkua syötetään putkeen noin 27 metrin minuuttivauhdilla ja vedetään takaisin noin 23 metrin minuuttivauhdilla. Päivässä ehtii huuhdella monta kilometriä, jos salaojat ovat kunnossa. Yrittäjät kehuvat laitettaan valtakunnan moderneimmaksi.

Huuhteluletku on 27 milliä paksu, joten huuhtelu onnistuu yli 40-millisille muoviputkille ja yli 50-millisille tiiliputkille. Huuhtelun hinta FarmWorks’illä on 75 euroa tunnilta lisättynä arvonlisäverolla. Hinta on murto-osa verrattuna uudelleen ojitukseen.

Huuhtelussa paljastuvat myös rikkinäiset salaojat. Jos oja on rikki, tekee FarmWorks tarpeen vaatiessa myös korjaukset kaivinkonetta apuna käyttäen.

Teknologiasta kiinnostuneet yrittäjät panostavat tulevana kesänä myös huipputarkkaan kuivalannan levitykseen. Yhteistyöyritys Agripeimar Oy on tilannut uuden, 17 kuution Tebbe HS200 -kuivalantakärryn, joka saapuu maahan tulevaksi levityskaudeksi. Tähän asti lantaa on levitetty Bergmannin valmistamalla kärryllä.

Agripeimar ostaa levityksen traktorityön FarmWorksiltä. Asiakkaina on muutama kymmenen alueen maatilaa. Antti Uotila hoitaa lannanlevitykseen liittyvät työt.

Uusinta tekniikkaa Tebben vaunussa edustavat kärryyn integroitu vaakalaitteisto sekä GPS-paikannus. Kärryn ohjelmistoon voi syöttää esimerkiksi satokartan tietoja ja se huomioi tiedot lannan levitysmäärässä.

"Valitsimme Tebben myös sen vuoksi, että maahantuojalla oli jo kokemusta vastaavanlaisella tekniikalla varustelluista vaunuista. Lisäksi Tebben laatu ja hyvä maine vakuutti", Agripeimar’issakin osakkaana oleva Uotila kertoo.

"Uudella vaunulla levitetään kuivalannan lisäksi myös biokaasulaitoksista tulevaa kiintoainetta, kalkkia ja kipsiä. Vaaka tarkentaa esimerkiksi kalkin levitystä."

Kuivalannan tarkkuuslevityksen hinnaksi yritys kaavailee 140 euroa tunnilta. Yrittäjät pitävät tuntihinnoittelua selkeimpänä, sillä kuljetusmatkat ja lastauspaikat vaihtelevat paljon.

"Tuntihinnoittelu palkitsee asiakkaan, joka on jaksanut nähdä vaivaa lantakasojen sijoittelussa peltolohkoille sekä panostanut tehokkaaseen kuormauskalustoon. Parhaimmassa tapauksessa kuutiohinta jää vain euron luokkaan", Uotila perustelee.