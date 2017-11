Logsetin hybridi kiinnostaa maailmalla: "Koneen hevosvoimat riittävät hyvin myös päätehakkuisiin"

Metsäkoneyrittäjä Kari Virtanen Janakkalasta on ohjastanut Logset 8H -monitoimikonetta kymmenen kuukautta. Käyttötunteja on kertynyt 2 200, mikä on Virtasen yhden miehen yritykselle normaali tahti. Aikaisemmin Virtanen työskenteli John Deeren harvestereilla.

"Logset on ketterä ja miellyttävä kone ajaa. Hytti on väljä ja näkökenttä joka suuntaan hyvä. 11 metrin puomi on myös hyvä harvennushakkuissa. Koneen 280 hevosvoimaa riittävät hyvin kaikkiin töihin, myös päätehakkuisiin", Virtanen kuvailee.

Uuden käyttölogiikan opettelussa Virtaselta meni kuukauden päivät, mutta nyt sekin on selkärangassa.

"Koneen painotus on mielestäni hyvä. Moottorin painoa on saatu tasattua akseleiden välillä. Minulle hyvä korjuujälki on tärkeää eikä tämä kone uppoa märälläkään helposti maahan. Käytän pyöräteloja aina myös takarenkaissa", Virtanen sanoo.

40 vuotta metsäkoneita käskenyttä yrittäjää miellyttää myös Logsetin järeä hakkuupää. Isot syöttömoottorit kuljettavat puuta vinhaa vauhtia.

Logsetin huoltomies käy tekemässä koneeseen isommat huollot tuhannen tunnin välein. Virtanen vaihtaa itse öljyt 500 tunnin välein. Yrittäjä aikoo ajaa koneella noin viisi vuotta eli 15 000 tuntia ennen vaihtoa.

Virtasen kuusipyöräinen Logset on teholtaan ja hieman alle puolen miljoonan euron hinnaltaan Logsetin malliston puolestavälistä. Hybridimoottorilla varustettua kahdeksanpyöräistä mallia Virtanen ei harkinnut.

"Se on mielestäni vähän liian iso harvennushakkuisiin", hän perustelee.

Logset on valmistanut metsäkoneita ja niihin liittyvää tekniikkaa, kuten hakkuupäitä, vuodesta 1992 lähtien. Yrityksen tuotantolaitokset sijaitsevat Koivulahdessa, Vaasan lähellä.

Logset on pienenä toimijana jäänyt vielä toistaiseksi hieman isojen valmistajien varjoon. Ammattilaispiireissä merkki kuitenkin tunnetaan, sillä koneita on käytössä yli 25 maassa. Parhaillaan Logset tekee läpimurtoa hybridimoottorilla varustetulla mallillaan.

"Logsetin 12H-hybridiharvesteri on maailman ensimmäinen sarjatuotannossa oleva hybriditeknologialla varustettu metsäkone", Logsetin hallituksen puheenjohtaja Tapio Nikkanen kertoo.

Hybridiharvesterissa dieselmoottorin ja hydraulipumppujen väliin on asennettu generaattori ja superkondensaattori. Kondensaattori varastoi energiaa ja purkaa sitä sähkömoottorin kautta kuormituspiikkien aikana.

"Hybriditekniikalla saa dieselmoottorin 300 hevosvoiman lisäksi 220 hevosvoimaa tarvittaessa maksimikuormituksille. Dieselmoottorilla voi ajaa alhaisilla vakiokierroksilla koko ajan. Hybridi hoitaa kuormitusvaihteluiden tasaamisen", Nikkanen valottaa.

"Tehon lisäksi saamme hybridimoottorilla 1 200 newtonmetrin vakioväännön lisäksi tarvittaessa ylimääräiset 800 newtonmetriä. Logsetin harvesteri onkin teholtaan ja väännöltään omassa luokassaan. Voima ja teho riittävät isojenkin puiden kanssa", Nikkanen kehuu.

Hybridimoottorin hyväksi puoleksi hän nimeää myös alhaisen polttoaineen kulutuksen.

"Olemme mitanneet normaalityössä noin 30 prosentin polttoainesäästöt tuotettua kuutiometriä kohden. Samalla päästöt luonnollisesti laskevat."

Logset on kehittänyt hybriditeknologiaa yhdessä lappeenrantalaisen Visedo Oy:n kanssa. Logsetin konevalikoimaan kuuluu kahdeksan harvesteria, kuusi kuormatraktoria ja seitsemän hakkuulaitetta.

Logset rakentaa tänä vuonna sata harvesteria. Ensi vuonna, kuten tulevinakin vuosina, tavoitteena on 20 prosentin vuosikasvu. 85 prosenttia tuotannosta viedään. Suurimmat markkinat ovat Suomen lisäksi Ranskassa, Pohjois-Amerikassa ja Venäjällä. Tilauskirjat näyttävät Nikkasen mukaan tälläkin hetkellä paksuilta.