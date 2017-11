Eläimille hyvinvointia navetan tuunauksella: "Kaikki muutokset ja parannukset tehdään entisiin toimintaneliöihin"

Navettapolulla varttunut ja agrologiksi kouluttautunut Jyrki Nykänen otti kotitilan nimiinsä vuonna 2001. Tilalla oli tuolloin 27 lypsävää ja perinteinen parsinavetta.

Sukupolvenvaihdoksen jälkeen tilakeskus siirrettiin väljemmälle alueelle, jonne Jyrki rakennutti vuonna 2006 ajan mukaisen pihaton oheisrakennuksineen. Lypsypaikkoja robottipihattoon tuli 71.

"Päätös osoittautui kaikin puolin oikeaksi, vaikka isännyyden alkumetreillä pyörittelin luonnollisesti myös muita vaihtoehtoja. Mielessä kävi jopa parsinavetan laajennus", Jyrki taustoittaa.

Lypsykarjan lisäksi Nykäsen tilalla kasvatettiin vuoteen 2011 saakka myös sonneja.

Nykäsen lypsykarjatilalla ryhtyivät puhaltamaan vuonna 2011 uudet tuulet, kun Ella Mustakankaasta tuli tilan emäntä.

Vaikka kokemus navettahommista oli alussa vähäinen, niin maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi opiskellut Ella ehti peilata maataloutta niin tutkijan kuin virkanaisenkin näkökulmasta. Myös rooli ex-maatalousministeri Sirkka-Liisa Anttilan eduskunta-avustajana antoi Ellalle vahvaa tartuntapintaa tulevaisuutta ajatellen.

"Menneisyys antoi tulevaisuudelle rohkeutta, joten ei urasinkunkaan vuodet hukkaan menneet", Ella luonnehtii naureskellen.

Isäntäpari Mustakangas-Nykänen ovat viime aikoina keskittyneet niin sanotusti navetan tuunaukseen.

"Kyseessä on tuotantotilojen päivitys entisiin raameihin. Ulkoseiniin ei kosketa, joten kaikki muutokset ja parannukset tehdään entisiin toimintaneliöihin."

Tuunauksen hopealankana toimii isäntäparin mukaan eläinten hyvinvoinnin parantaminen. Muutoskohteina ovat olleet muun muassa vanha rehuvarasto, joka on muutettu pehkupohjaiseksi poikimaosastoksi. Lisäksi rehuvarastosta on lohkaistu omana tilana toimiva vasikkala.

Myös ilmanvaihto on muutettu koneellisesta luonnolliseen ja tulevaisuutta ajatellen tilalle hankittiin myös toinen, vähän käytetty lypsyrobotti.

"Meillä on tällä hetkellä 75 lehmää, mutta tähtäimessä on 20 lisäpaikkaa. Muutos- ja laajennustyöt tehdään pääasiassa omin voimin, joten etenemme maltillisin askelein."

Sotkamolaistilalla lyödään muutenkin rumpua lypsykarjatalouden puolesta. Tilan pellot ovat luomutuotannossa ja tavoitteena olisi, että myös maito saataisiin jossakin vaiheessa luomuun.

"Luomutuotanto on hyvin kilpailukykyinen vaihtoehto. Valitettavasti sopimuksia on kuitenkin rajallinen määrä. Tämän tilan päätoimeentulo lähtee kuitenkin jatkossakin maidosta, joten karjan hyvinvoinnista emme tule tinkimään. Kun lehmät ovat hyvinvoivia ja kiiltäväkarvaisia, syövät hyvin ja käyvät lypsyllä, niin se on paras kiitos tehdystä työstä."

Konehankinnat Ella ja Jyrki sanovat siirtäneensä tulevaisuuteen.

"Tuorein investointimme on käytetty yhdistelmäpaalain ja lähitulevaisuudessa olisi tarkoitus hankkia myös eläinten siirtokärry. Tarvetta olisi lisäksi puimurille sekä uudelle traktorille, mutta näiden hankinnan jätämme tulevaisuuteen. Pärjäämme toistaiseksi käytetyillä, kun pystymme tekemään perushuollot ja pienemmät remontit itse. Tätä varten olemme tehneet lämmitettävän korjaamohallin", Jyrki selvittää.