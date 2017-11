Kaarihallipihatossa riittää ilmatilaa: "Puuta ei ole kuin hangonvarressa"

Alavan tila siirtyi 2014 sukupolvenvaihdoksessa Marko ja Hannele Puhakan omistukseen. Samalla maitotilalla siirryttiin emolehmätuotantoon laakasiiloihin rakennetuissa tiloissa. Tilan tuotosta merkittävä osa tulee maatilamatkailusta.

"Ensimmäinen ajatus oli jatkaa emolehmätuotantoa vanhojen tilojen laajentamisella, mutta päädyimme sitten uuden makuuparsipihaton rakentamiseen", Marko Puhakka, 30, kertoo.

Karinaisissa toimivan Kaarirakenne Oy:n valmistaman itsekantavan teräsrakennehallin valintaa puolsivat monet seikat. Lähtökohta oli, ettei kuivalantajärjestelmän emolehmätuotantotiloissa tarvita lämmöneristystä.

"Tämä kaarihallin korkeus ja se, ettei erillisiä tukirakenteita tarvita oli merkittävä asia."

Kuivalannan poistamisessa voidaan käyttää traktorin apuna kaivinkonetta, Puhakka sanoo.

Rakentaminen alkoi keväällä pääsiäisen jälkeen ja rakentamisesta vastasi Markon veljen yritys Rakennuspalvelu Puhakka Oy. Eläimet siirretään uusiin tiloihin marraskuun alkupuolella.

Kaarihallin sisäkorkeus on korkeimmillaan kymmenen metriä ja seinänvarren minimikorkeuskin on yli kolme metriä. Pihaton lantalan puoleinen pääty on avoin. Rakennuksen koko on 20 x 40 metriä.

"Ilmanvaihdon on oltava hyvä, koska muuten vesi kondensoituu ylhäällä katon sisäpinnalle", Puhakka tietää.

Markon isä Jouko Puhakka näkee teräksisen kaarihallin etuina sen, ettei siellä ole kosteudelle altista puuta.

"Vanhassa navetassa näkee miten puulle käy. Täällähän puuta ei ole kuin hangonvarressa."

Puhakka sanoo yllättyneensä myös siitä miten nopeasti itsekantava teräskate asennettiin paikalleen kolme metriä korkeiden betonielementtiseinien päälle.

"Kahdessa päivässä kate oli paikallaan", Puhakka hämmästelee.

Puhakoiden mukaan monilla on sellainen väärä käsitys, että kaarihalliin tarvitaan rekkalasteittain terästä. Teräs tuodaan työmaalle noin 60 sentin levyisillä rullilla. Katteen teräsosat profiloidaan paikan päällä U-profiileiksi ja taivutetaan ennen koneellista saumausta paikalleen. Kaarirakenne Oy toimittaa katteen paikalleen asennettuna.

Puhakan makuuparsipihatossa on 30 emolehmäpaikan ja yhden sonnipaikan lisäksi lepopaikkojen keskelle jäävä vasikkapiilo. Tiloihin mahtuu yhteensä runsaat 60 eläintä. Eläinten juomakupit on varustettu sulanapitokaapeleilla.

Leveä ruokintapöytä on valettu toiselle seinustalle ja se on varustettu lukitusparsilla. Master top-pintainen betoni kestää jälkiä jättämättä vaikka traktorin lumiketjuilla ajon.

"Säilörehu jaetaan paaleista ja tarvittaessa paalit voidaan paloitella rehuleikkurilla", Marko Puhakka sanoo.

Lepopaikoilla ja vasikkapiilossa käytetään kuivikkeena turpeen ohella kutterinpurua ja olkea. Ulkona oleva jaloittelualue on kokonaan asvaltoitu ja kaikki kulkuväylät betonilaatoitettu.

"Meillä lehmien ei tarvitse kahlata liejussa."

Rakentamisessa ei ole myöskään unohdettu eläinten hoitajaa. Teknisiin tiloihin on hankittu pehmeä sohva.

"Lehmät poikivat pääasiassa maalis-huhtikuussa ja silloin voi joutua valvomaan yötä myöten ja täällä sohvalla voi tarvittaessa levätä."

Tilalta vasikat lähtevät puolenvuodenikäisinä vieroituksen jälkeen HKScanin vasikkavälityksen kautta lihantuottajille.

Puhakka arvioi teräshalliratkaisun olevan perinteisiä kattotuolirakenteita halvemman. Kustannusarvio koko rakennusprojektilla oli 270 000 euroa.

"Ja sekin tullaan alittamaan."