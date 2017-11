Huoltoyrittäjä 30 vuoden kokemuksella: "Melko usein asiakkaalle on soitettava ja kerrottava huonoja uutisia"

"Vuonna 1987 Valmet jätti Hankkijan ja perusti oman myyntiorganisaation. Kokkolan alueen Valmet-myyjä Antero Kumpumäki kyseli Paavolan Toivolta ja minulta, olisiko meillä intoa perustaa oma huoltoyritys. No, mehän tartuimme tarjoukseen ja nyt on jo hiukan päälle 30 vuotta traktoreiden huoltamista takana", Kokkolan Traktorihuollon toimitusjohtaja Antti Sillanpää muistelee.

Hän ehti olla Hankkijan asentajana kuusi vuotta, jona aikana Valmetit tulivat tutuiksi. Työ jatkui näin ollen samana, mutta yrittäjäuran alun paperisodan määrä ja osittainen monimutkaisuus on jäänyt kirkkaana mieleen.

Alkuun traktoreita ruuvattiin kahdestaan, mutta jo seuraavana vuonna Hankkijan aikainen työkaveri Jens Mattsson vaihtoi Paavolan ja Sillanpään leipiin. Näin yrityksen palvelu muuttuu alueen tarpeen mukaisesti kaksikieliseksi. Paavolan eläköitymisen myötä Sillanpää on jatkanut yritystoimintaa yhdessä vaimonsa Eijan kanssa.

Yritys otti alkuun 120 000 markan pankkilainan, jotta pakollinen huoltoauto ja tarvittavat työkalut saatiin hankituksi. Tällä hetkellä yritys työllistää seitsemän vierasta tuttua, kuten Eija Sillanpää asian ilmaisee.

Yrittäjäpariskunnan lisäksi heidän poikansa Teemu on työnjohtajana hoitamassa töiden vastaanottoa, laskutusta, vakuutusyhtiöiden kanssa käytävää kirjeenvaihtoa ynnä muita päivittäisiä hallinnollisia rutiineja. Tarvittaessa Teemu tarttuu myös työkaluihin, sillä autonasentajan ja maatalouskoneasentajan koulutus työkokemuksen ohella antaa siihen loistavan mahdollisuuden.

Antti Sillanpää on saanut edelleen jatkaa sydäntä lähellä olevaan koneiden huoltoa ja korjaamista. Kokkolan korjaamon lisäksi yrityksellä on korjaamo Toholammilla ja sen lisäksi maakuntaa kiertää kaksi miestä huoltoautoilla.

Maanviljelijöiden tiukka taloudellinen tilanne on pannut myös Kokkolan Traktorihuollon väen mietteliääksi. Taloudellisesti tiukkana aikana säästetään helposti asioista, jotka eivät ole elintärkeitä. Huollot jäävät valitettavan usein tekemättä ja tämä saattaa kostautua tulevaisuudessa kalliina remontteina.

"Maanviljelijät ovat tänä päivänä todella tiukilla. Työtä on enemmän kuin kohtuudella ehtii tehdä ja kiire painaa päälle. Siinä saattaa huoltoväli venähtää turhan pitkäksi", Eija Sillanpää sanoo huolestuneena.

Kolmen vuosikymmenen aikana traktoreiden tekniikkaa on kehittynyt valtavasti. Suurimpana yksittäisenä harppauksena Antti Sillanpää pitää vuonna 1998 lanseerattua Valtran HiTech-sarjaa. Tällöin mukaan tulivat tietokoneet, jonka jälkeen tietotekniikka on vallannut traktorit totaalisesti. Nappiakaan ei enää paineta, vaan homma hoituu hipaisemalla. Kaiken takana on sähkö, hydrauliikka ja pneumatiikka. Tämä on vaatinut yrittäjältä ja huollossa työskenteleviltä ammattilaisilta melkoista opiskelua.

Mekaanisen toiminnan näkee itse, joten sen opiskelu onnistuu omatoimisesti työtä tekemällä. Elektroniikka on näkymätöntä, joten se on opeteltava ensin teoriassa, jotta mahdollisesti vikaantuvat koneet saa pajalla tai kentällä toimimaan.

Sillanpäät kehuvat Valtran intranetissä tapahtuvaa opiskelua ja tietotason mittaamisjärjestelmää. Ennen varsinaiselle kurssille pääsyä asentajan on opiskeltava tietty kokonaisuus ja sen jälkeen tentittävä asia hyväksytysti.

Antti Sillanpää kertoo törmänneensä silloin tällöin tilanteeseen, missä traktorin omistaja on tehnyt vikadiagnoosin ja tuo traktorin huoltoon. Asiaa tutkittaessa totuus saattaa kuitenkin olla koko lailla toisenlainen. Vasta testereillä ja pitkällä huoltokokemuksella pystytään sanomaan, mikä konetta todellisuudessa vaivaa.

"Melko usein asiakkaalle on soitettava ja kerrottava huonoja uutisia. Jotain vikaa korjatessamme huomaamme toisen vian tai seikan, joka vikaantuisi aivan lähitulevaisuudessa. Traktoreiden omistajat ovat tästä useimmiten tyytyväisiä, sillä näin kone saadaan entistä varmempaan kuntoon yhdellä huoltoreissulla", Antti Sillanpää kertoo.

Maakunnassa huoltoautolla liikkuva asentaja näkee lähes poikkeuksetta traktorin omistajan, mikä parantaa molemminpuolista luottamusta. Huoltopisteessä tilanne ei ole niin hyvä, sillä traktorin tuoja voi olla joku muu, kuin sen omistaja. Jatkossa Kokkolan Traktorihuollossa pyritään panostamaan siihen, että traktorin omistaja ja huollon tekevä ammattilainen olisivat jossakin huollon tai korjauksen vaiheessa kanssakäymisessä. Näin toimien avoin ja luottamuksellinen toiminta saisi kasvot. Sillanpään yrittäjäpariskunnan mukaan Kokkolan Traktorihuolto Oy on yhtä hyvä kuin sen työntekijät yhdessä työnantajansa kanssa.