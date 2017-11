Pitkän linjan huoltomies: Metsäkoneiden tietotekniikka kestää ihmeen hyvin

Toimitusjohtaja Hannu Kiviojan mukaan sopimushuollettavien koneiden lisäksi kunnossa pidetään kaikkia merkkejä, sillä monilla maanviljelijöillä ja metsäkoneyrittäjillä on useita eri merkkejä käytössään. Kiviojan Konehuolto tunnetaankin yleiskorjaamona, jonka ammattitaitoinen porukka saa kuntoon laitteen kuin laitteen.

Yrityksellä on työssä 14 alan ammattilaista, jotka jatkuvilla kursseilla ja koulutuksilla pysyvät nopeasti muuttuvassa tekniikassa mukana. Asiakaspalvelu ja ammattiosaaminen muodostavat raskaan kaluston huollon ja varaosamyynnin peruskiven. Työntekijöillä tulee olla myös sosiaalisia taitoja kohdata kiireinen yrittäjä, jonka koneeseen on tullut ongelmia.

Alussa yritys toimi pelkästään maataloustraktoreiden huoltoyrityksenä ja jäähdytinkorjaamona. Valmetin metsäkonepuolelta otettiin varsin pian yhteyttä ja tarjottiin Valmetin metsäkoneiden huoltoa. Kivioja huomasi sen kiinnostavaksi ja haastavaksi kohteeksi. Valmetin metsäkoneiden huolto aloitettiin 1990 ja varaosamyynti saatiin mukaan parin vuoden päästä. Näin yrittäjät saivat täyden palvelun yhden luukun periaatteella.

Metsäkoneiden tietotekniikka oli jo 80-luvulla osoittanut toimivuutensa ja niinpä työtä helpottava tekniikka tuli myös maataloustraktoreihin ja muihinkin koneisiin. Niin Hannu Kivioja itse kuin metsäkoneita huoltavat asentajakin ihmettelevät sähköisen tietotekniikan hyvää toimivuutta ja laitteiston kestoa raskaassa työssä. Luonnollisesti kaikkeen tekniikkaan tulee joskus häiriöitä, mutta onneksi ne ovat harvinaisia.

Mekaniikan puolella ei ole tullut suurta muutosta huoltojen ja korjausten suhteen. Kaikista kovimmalle joutuvat osat kuluvat eniten. Varsinaisten remonttien määrä on koko ajan laskenut. Nykyään vaihdetaan yksittäisiä osia eikä niinkään tarvitse korjata suurempia kokonaisuuksia, mitä tehtiin aiemmin.

Paremmat materiaalit, tarkemmat työstökoneet valmistuksessa sekä edistykselliset voiteluaineet ovat olleet korjauksien vähenemisen taustalla. Koneet ovat ajan saatossa tulleet myös järeämmiksi ja niiden koko on kasvanut. Moottoritekniikka on parantunut aimo harppauksilla. Moottoreista otetaan enemmän hevosvoimia ja öljynvaihtoväli on kasvanut merkittävästi. Mutta näistä huolimatta moottorit kestävät aiempaa paremmin.

Metsäkoneiden ja traktoreiden yleiskuntokin on parantunut mukavasti etenkin viimeisten 20 vuoden aikana. Koneiden käyttäjät ovat jo aikaa sitten oivaltaneet, että kaluston on pakko olla kunnossa, jos mielii pysyä nykyisissä tuottovaatimuksissa mukana. Siistissä iskussa oleva kalusto on yrittäjälle myös imagokysymys.

Huollot maastossa hoidetaan kahdella nelivetoautolla. Useimmissa tapauksissa tärkeintä on antaa ensiapua sen verran, että kone saadaan lavetin kyytiin. Puhtaassa ja lämpimässä hallissa vikojen paikallistaminen ja korjaukset hoituvat huomattavasti sukkelammin kuin taivasalla.

Viljelijät ja urakoitsijat tekevät perushuoltoja paljon itsekin, mutta melko paljon on alettu turvautua ammattilaisen tekemään huoltoon.

Yrityksen parin miljoonan euron liikevaihdosta noin puolet tulee Valtra- ja Valmet-maataloustraktoreista. Toinen puoli saadaan kasaan metsään ja puutavaran käsittelyyn liittyvistä koneista. Yritys pitää huolta Palfinger Epsilon -puutavaranostureiden ja Nisula Forestin hakkuupäiden varaosamyynnistä ja huollosta.

Konehuolto Kivioja Oy on huomattu myös konemaailman ulkopuolella. Ylivieskan kaupunki palkitsi sen yrittäjäpalkinnolla vuonna 2008. Perusteina mainittiin muun muassa pitkäaikainen ja menestyksekäs yrittäjätoiminta sekä yrityksen jatkuva kehittäminen.

Yrityksellä on omat toimitilat, joissa myös Agco Suomi eli Valtran traktorimyynti on vuokralla. Viiden laajennuksen ja useiden pienempien remonttien myötä yrityksellä on erittäin ajanmukaiset ja toimivat tilat. Käytössä on yli 1100 neliömetriä lattia-alaa, missä korkeimmat korjaamohallit ovat yli kahdeksan metriä korkeita. Järeimmät siltanosturit ovat 10-tonnisia. Kun tähän kokonaisuuteen yhdistää ajanmukaisen kaluston työstökoneineen ja nykyaikaisine mitta- ja testauslaitteineen, voidaan puhua täyden palvelun raskaskonekorjaamosta.

Korjaamon sosiaaliset tilat on myös saatettu asianmukaiseen kuntoon. Hannu Kiviojan mukaan ammattilaiset tarvitsevat ammattitason sosiaaliset tilatkin, jotta työviihtyvyys säilyisi.

Kivioja korostaa, että ammattitaitoinen tilitoimisto on yrittäjälle erittäin tärkeä kumppani.

– Jos urakoitsijat ja viljelijät luottavat ammattilaisen apuun, niin miksipä en minäkin, Hannu Kivioja summaa lopuksi.