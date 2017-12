Sirosten maitotila lepää usean tukijalan varassa: "Synkkyyteen on turha vaipua, sillä maatalous on ollut kautta aikojen vuoristorataa"

Hannele ja Ari Sirosen maatilalla perinteet ovat suuressa arvossa. Hyvänä esimerkkinä ovat asumisjärjestelyt.

"Sukupolvenvaihdoksen jälkeen rakennutimme vanhemmilleni samaan pihapiiriin uuden kodin. Ratkaisu on ollut kaikin puolin toimiva. Auttavat kädet ovat olleet aina lähellä ja myös turvallisuuden tunne on asia, josta emme koskaan tingi", Hannele-emäntä taustoittaa.

Hannele ja Ari ottivat emännän kotitilan nimiinsä vuonna 1992. Tilalla oli tuolloin 24 lehmää ja perinteinen parsinavetta.

"Meillä olisi ollut mahdollisuus jatkaa myös rinnakkaiselinkeinona kulkenutta turkistarhausta, mutta halusimme keskittyä kuitenkin maidontuotantoon. Näin jälkeenpäin ajateltuna ratkaisu oli oikea", isäntäpari kertoo.

Siroset ovat kehittäneet 29 lypsävän maitotilaansa hyvin maltillisin askelein. Laajennukset ovat kohdistuneet pääasiassa peltopinta-alan lisäämiseen.

"Myös navettaa on peruskorjattu ja hieman jopa laajennettu, mutta parsista emme ole luopuneet. Tämän kokoluokan karja on hyvä hoitaa perinteisessä miljöössä. Eläinten elämänrytmi pysyy tasaisena, lypsy sujuu sukkelaan ja tarvittaessa navettatyötkin pystyy tekemään kokonaan yksin. Tämä on meidän näköisemme kokonaisuus", isäntäpari selvittää tyytyväisenä.

Sirosen tilaa kehitetään ja päivitetään pala kerrallaan. Tuoreimpiin investointeihin lukeutuvat peltojen salaojituksen lisäksi myös navetan ilmastointiremontti.

"Kennoikkunoiden myötä navettaan saatiin luonnollinen ilmanvaihto. Kaikki muutokset, olivatpa ne sitten pieniä tai vähän isompia, tehdään eläinten hyvinvointia ajatellen."

Maidontuotannon lisäksi Sirosen tilalla harjoitetaan myös aktiivista maatalousurakointia.

"Tukijalkoja on pakko olla, ettei alus kellahda. Kesällä tehdään peltourakoinnin, kuten rehunteon lisäksi myös vesakon murskauksia sekä teiden lanauksia. Talvisin rattaat pyörivät pääasiassa talvikunnossa pidon puolella."

Arilla on lisäksi tuttavaisännän, Mustajärven Arton kanssa rahtipuintiin ja viljankuivaukseen keskittynyt yhtymä.

"Toiminnalla on pitkät perinteet, sillä perimme urakointimuodon Hannelen ja Arton vanhemmilta. Hyvin on mennyt ja jopa siinä määrin poikkeuksellisesti, että meillä on kylän ainoa kuivaamo, joka ei ole vielä kertaakaan palanut", Ari kertoo hymyillen.

Rahtikuivaajille riittää Arin mukaan myös jatkossa töitä ja tätä silmällä pitäen yhtymää pyörittävät isännät ovat päättäneet tehostaa toimintaansa.

"Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, niin tulevan syksynä asiakkaiden viljat kuivataan uudessa ja entistä tehokkaammassa kuivaamossa."

Luottamus maidontuotannon tulevaisuuteen on Sirosen tilalla vahva.

"Synkkyyteen on turha vaipua, sillä maatalous on ollut kautta aikojen vuoristorataa. Välillä sukelletaan pohjamutiin, mutta aina on noustu takaisin pintaan."

Myös jatkajan suhteen tulevaisuuden näkymät ovat Siron maitotilalla valoisat.

"Toiveena on, että isännän saappaat siirtyvät jossakin vaiheessa pojalle. Olemme pyöritelleet ajatusta jopa maatalousyhtymästä, sillä tämän kautta laskeutuminen sekä isännyyteen että eläkepäiville olisi pehmeämpi. Hän saa kuitenkin päättää, sillä tähän ammattiin ei kannata lähteä pelkästään velvollisuuden tunnosta."