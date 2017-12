Kiivas keskustelu: Renkaatko tuoretuotteita?

Renkaan valmistusajankohdan saa selville renkaan kyljessä olevasta DOT-merkinnästä. Vuoden 1999 jälkeen valmistetuissa renkaissa on merkintä, jonka neljä viimeistä numeroa kertovat renkaan paistoviikon ja paistovuoden. DOT 3515 ilmoittaa, että rengas on valmistettu viikolla 35 eli elokuun loppupuolella vuonna 2015.

Useiden rengasvalmistajien ja -myyjien mukaan tärkein tieto renkaiden vanhenemisesta ja renkaan tulevasta käyttöiästä ei ole renkaiden valmistuspäivämäärä, vaan ajankohta, jolloin renkaat on otettu käyttöön. Tutkimuksissa on havaittu, että oikein varastoidut renkaat ovat viisi vuotta valmistamisen jälkeenkin ominaisuuksiltaan kuin uunista tulleet. Hyvän kauppatavan mukaan rengasliikkeen on kuitenkin kerrottava asiakkaalle, jos myytävä rengas on valmistettu yli kolme vuotta sitten.

Nokian Renkaiden Business Manager Marko Muhonen sanoo, että Nokian renkailla on valmistajan vastuu eli eräänlainen rajattu takuu renkaista viisi vuotta renkaan valmistuksesta tai kolme vuotta sen myynnistä.

Muhosen mukaan työkoneiden renkaiden ja autojen renkaiden vaatimukset poikkeavat erittäin paljon tosistaan. Mahdollinen kovettuminen ei työkoneiden renkaissa vaikuta renkaan pitoon läheskään niin paljon kuin autopuolella. Työkonerenkaiden kovettumisen huomaa pienistä halkeamista renkaan pinnassa. Nämä halkeamat saattavat altistaa raskaassa työssä olevan renkaan vakavampaan murtumiseen.

Renkaiden kuntoa kannattaakin seurailla käytön aikana. Oikeiden ilmanpaineiden lisäksi vauriotarkastukset on tehtävä säännöllisesti. Pienet vauriot on kenties mahdollista korjata tai sitten osataan ainakin varautua hyvissä ajoin renkaan vaihtoon.

Niin työkoneiden kuin autojenkin renkaisiin lisätään kumiseoksen vanhenemista hidastavia aineita. Näin renkaan ominaisuudet pysyvät muutaman ensimmäisen vuoden lähes muuttumattomina. Otsoni ja auringon valo nakertavat kuitenkin rengasta kaiken aikaa. Otsonillehan emme voi mitään, mutta auringonvaloa vastaan on kylläkin konsteja. Muhosen mukaan kevättöiden jälkeen paripyörät kannattaakin kiikuttaa katon alle varjoon. Continentalin työkonerenkaiden myyntipäällikkö Petri Enges on samoilla linjoilla.

Enges muistuttaa lisäksi, että renkaat kannattaa pestä ennen varastoon vientiä. Karjanlannassa oleva urea vanhentaa rengasta melko tehokkaasti. Huolellinen pesu pelkällä vedellä lannanlevityksen jälkeen riittää. Markkinoilla on renkaiden suoja-aineita, joilla esimerkiksi auringon UV-säteiden vanhentavaa vaikutusta saadaan pienennetyksi. Tällaisten aineiden käyttö ainakin Suomessa tuntuu olevan kovin vähäistä.

Takavuosina koneiden omistajia kehotettiin nostamaan kone pukkien päälle, jos käyttöön tuli pitempi paussi. Engesin arvion mukaan ohje koski lähinnä tekstiilikudoksella varustettuja ristikudosrenkaita. Tämän päivän teräsvyörenkaisiin ei pääse syntymään runkomuutoksia pitkänkään säilytyksen aikana.

Traktoreiden nopeuksien noustessa myös rengasvalmistajien on elettävä ajassa. Tuotekehityksessä riittää työtä, jos tavoitteena on mainiosti pellolla pitävä rengas, joka on äänetön ja hyvin pitävä myös 80:n vauhdissa asfaltilla.