Hyvä rengas tuo työturvallisuutta

Yrittäjäpariskunnan lisäksi töissä on tällä hetkellä kaksi työntekijää. Kulmalan mukaan henkilökunta kasvaa vuodenvaihteessa yhdellä ja kevään lähestyessä vielä toisella.

Töissä yrityksellä on käytössä laaja repertuaari kalustoa: viisitonninen kumitelainen kaivuri, pyöräkuormaaja, kolmeakselinen kuorma-auto, traktori lumen auraukseen sekä pakettiautot kaikille työntekijöille. Kulmala kertoo toisen aura- ja hiekoitusvarustellun traktorin olevan parasta aikaa hankintalistalla. Niin, ja sitten on vielä armeijan vanha paloauto, jota tarvitaan keväisin pihojen pesussa. Lisäksi kesäsesonkia odottavat ajoleikkurit.

Kimmo Kulmalan mukaan yrityksen koneilla ja autoilla ajetaan vuodessa 70 000–100 000 kilometriä. Työt ovat pääosin Sastamalan alueella, Tampereella on ollut muutamia yksittäisiä kohteita. Kun alue on melko pieni, rengaskulut eivät pääse nousemaan yhtä suuriksi kuin kuljetusliikkeissä, joissa valtatietä mitataan kolmessa vuorossa.

"Pyöräkoneen renkaissa on aika pitkä käyttöaika, kun aurataan pihoja ja ajetaan lyhyitä siirtymiä. Niillä ajaa neljä–viisikin vuotta. Kun nykyinen kuormaaja tuli meille, se oli ihan tuliterä. Se on nyt kaksi vuotta ollut ja vielä menee kaksi vuotta ennen kuin renkaat tarvii vaihtaa", Kulmala laskee.

Pyöräkuormaajan rengassarja maksaa Kulmalan mukaan noin 1500 euroa kierrokselta. Kuorma-auton renkaat ovat arvokkaammat, sillä yhden renkaan saa noin 500 eurolla. Kaikkia kahdeksaa ei tosin tarvitse ostaa kerralla ja vetoakselilla ja telissä voidaan käyttää pinnoitettuja renkaita.

"Traktorissa rengaskulu on suurin, varsinkin kun laitetaan kaupunkiajoon sopivat palapintarenkaat eikä maatalouden harkkorenkaita. Hintaa en ole joutunut vähään aikaan kysymään, mutta nyt tulevana talvena traktoriin täytyy hankkia uudet renkaat. Siinä puhutaan jo tuhansista euroista", Kulmala puntaroi.

"Vaikka renkaat ovat aina isoja kuluja, on hyvillä renkailla hieno tehdä töitä. Kun pinta on sopivan pehmeä, pihoja hoitaessa ei tarvita nastoja tai kettinkejä, jolloin asfalttiin ei jää kamalia jälkiä. Hyvä rengas pitää kyllä yllättävän hienosti noissa pihahommissa", Kulmala vinkkaa.

Heikkokuntoiset, loppuun ajetut renkaat alkavat myös hidastaa työntekoa. Kulmala korostaa, että renkaiden täytyy toimia, sillä aura alhaalla ei voi jäädä mäen puoliväliin suuren lumikasan kanssa. Myös työnteko on paljon mukavampaa, kun tietää että alla on pitoa. Lopulta kyse on myös työntekijöiden turvallisuudesta.

Rengasasioissa Kulmalat luottavat paikallisen rengasliikkeen, Vammalan Rengaspalvelun, apuun. Kausivaihtoja tehdään toki itsekin, mutta vanteelle laittoa vaativissa ja isommissa töissä kurvataan tutun yrittäjän hallille. Kulmala kehuu saamaansa palvelua. Apua saatetaan tarvita myös hankalampiin kellonaikoihin, ja toinen yrittäjä tietää, että kalusto täytyy saada nopeasti takaisin ajoon, jolloin palvelu on joustavaa ja ripeää.