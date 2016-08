Finnmetko kerää taas ammattilaiset Jämsään

Finnmetko järjestetään tänä vuonna jo 16. kerran. Ensimmäisen kerran se järjestettiin vuonna 1987. Vuodesta 1996 se vakiintui järjestettäväksi joka toinen vuosi. Tapahtuma on saavuttanut vuosien saatossa arvostetun aseman.

– Emme ole tavoitelleet mahdollisimman suurta kävijämäärää, vaan olemme halunneet pitää tapahtuman uskottavana ja säännöllisesti toistuvana. Olemme keskittyneet kohderyhmänä metsä- ja maansiirtoalan yrittäjiin, alan ammattilaisiin ja opiskelijoihin sekä metsän- ja maanomistajiin, näyttelyjohtaja Erkki Eilavaara sanoo.

Tavoitteessa on onnistuttu, sillä Jämsänkoskelle Metsäoppilaitoksen tienoilla vierailee kolmipäiväisen tapahtuman aikana keskimäärin 35 000 kävijää.

– Suurin osa saapuu 2–3 tunnin ajomatkan päästä, eli käyvät päiväreissulla. Väkeä tulee joka puolelta Suomea ja lisäksi muun muassa Baltiasta ja Keski-Euroopasta, Eilavaara kertoo.

Tapahtuman perusrunko muotoutuu metsäkoneiden, logistiikan, bioenergian ja maanrakentamisen ympärille. Työnäytökset ovat oleellinen osa Finnmetkoa. Eilavaara kertoo, että hakattavaa metsää löytyy vielä järkevän matkan päästä, vaikka puuta on pantu pötkölleen vuosikymmenten mittaan melkoiselta alalta.

– Täällä on hirmu hyvä yhteishenki järjestelyissä. Kaupunki, metsäoppilaitos sekä maan- ja metsänomistajat ovat hienosti mukana tapahtuman toteuttamisessa.

Finnmetkoon on ilmoittautunut 380 näytteilleasettajaa. Kokonaisnäyttelyalue on lähes 300 hehtaarin kokoinen, kun myös pysäköintialueet huomioidaan. Parkkipaikoilta on järjestetty bussikuljetukset näyttelyalueelle. Myös näyttelyalueen sisällä on bussikuljetukset päänäyttelyalueelta maanrakennusalueelle ja metsätyönäytösten alueelle.

Tapahtuman järjestelyissä on mukana Eilavaaran arvion mukaan yli 550 ihmistä. Varsinaista talkooväkeä on enää vähän. Suurin osa tekijöistä on mukana erilaisten yritysten, urheiluseurojen ja järjestöjen listoilla.

Eilavaara kertoo, että yhden Finnmetkon järjestäminen on keskimäärin 2,5 vuoden mittainen projekti. Muun muassa maankäyttöön liittyviä sopimuksia ja viranomaisten kanssa asiointia pitää tehdä hyvissä ajoin.

– Vuosien 2018 ja 2020 Finnmetkot ovat jo työn alla, hän kuvailee.