Haastavalle vesirakentamiselle on tilausta: "Kaikkia päähänpistoja ei kannata kokeilla"

Punkalaitumelainen Vesirakennus Ojanen työskentelee pääasiassa öljynjalostamoilla, sellu- ja paperitehtailla sekä kaivoksilla. Kohteet ovat pitkin Suomea ja osin myös ulkomailla. Koska kotimaan markkinat ovat rajalliset, Ojasen suunnitelmissa siintävät kansainväliset kohteet. Tarjolla on vaativia kohteita, joihin soveltuva kalusto pitää rakentaa itse.

"Me tehdään oikeastaan aika lailla kaikenlaista. Ilmassa me ei vielä olla, mutta maalla ja vedessä tehdään oikeastaan mitä vain. Vesirakennustyöt ovat ykköshommia, lisäksi meillä on maanrakennusta ja nosturitöitä jonkun verran. Sitten on jätehuoltoa, korjaamo ja oma hydrauliikkaverstas", Sami Ojanen esittelee.

Teollisuuteen keskittyminen on ollut Ojasen mukaan välttämättömyys. Pelkästään mökkirantoja ruoppaamalla koneille ei riittäisi töitä. Myös lupaviidakon tiheys vaikeuttaa vesirakentamista varsinkin isommissa kohteissa.

Ojanen kertoo yrityksen saaneen alkunsa työhaastattelusta, jonka jälkeen ruoppausyrittäjä tarjosi työpaikan lisäksi mahdollisuutta ostaa ruoppaaja itselle. Hän myös antoi takeet ensimmäisen vuoden työmaista. Sittemmin liiketoiminta on kasvanut enimmillään 50 työntekijään ja yli 7 miljoonan euron liikevaihtoon.

Yrityksen kalustoluettelo on pitkä ja monipuolinen. Kuorma-autoja, pumppuja, kaivureita ja kuormaajia on monen merkkisiä ja kokoisia. Ruoppauskalusto on yhdenmukaisempaa, suurelta osin kotimaisia Lännen Vesimestareita. Kalustoa on hankittu myös ulkomailta, koska suomalaisia saa vain yhden kokoisena.

Viimeksi Ojasen repertuaari on laajentunut Larsenin teräsponttien asentamiseen. Yrittäjä kertoo hyvän, pitkäaikaisen asiakkaan pyytäneen iskemään pontteja eikä työstä ole kohteliasta kieltäytyä. Asiakkaalle on helppoa, kun töitä ei ketjuteta alihankkijoille vaan tehdään itse.

"Isolla tehtaalla valvojan on helpompi tehdä töitä, kun tietyllä alueella on sama porukka koko ajan töissä. Ja pitkäaikaiselle asiakkaalle tekee mielellään töitä ja kalustoakin voidaan hommata", Ojanen kertoo. Yrityksen pisimmät asiakkuudet ovat lähes 10 vuoden mittaisia.

Kun työmaat sijaitsevat eri puolilla Suomea tai ulkomailla, reissuun lähdetään aina viikoksi kerrallaan. Sami Ojanen kertoo, että viikko töissä, viikko vapaalla -rytmissä ehtii kotonakin viettää hetken aikaa. Ulkomailla rytmi on kaksi viikkoa töissä, kaksi vapaalla.

Veden päällä työskentely vaatii rauhallisuutta. Ojanen muistuttaa, että kelluvalla alustalla kaikkia päähänpistoja ei kannata ensimmäisenä kokeilla. Moni myös aristaa veden päällä oloa: kone kallistelee ja vettä näkyy joka puolella ympärillä. Lisäksi vesirakentamisessa on omat niksinsä.

"Vedessä pitäisi käyttää hyväksi vastapainoa, se on monille vaikeaa. Meillä oli muutama kuski, jotka lisäsivät nostovoimaa, kun olisi pitänyt lisätä toiselle puolelle vastapainoa. Siinä kävi niin, että tuli pohja vastaan. Kallistuksen puolelta ei kannata edes yrittää nostaa vaan painoa täytyy saada kauemmas", Ojanen selventää.