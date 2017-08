Helppo hevostalli

Seinäjokeen kuuluvan Ylistaron Mäki-Pohdon hevosalueelle on noussut talli, joka voisi olla esikuvana monelle oman tallin rakentamista suunnittelevalle. 96-neliöisessä tallissa on neljä karsinaa, joista jokaisesta hevosella on vapaa pääsy omaan tarhaansa. Väliseinän takana on vielä 60 neliötä varastotilaa.

Karsinat on sijoitettu tallin nurkkiin, jotta hevosilla on oma rauhansa. Käytävän toisella puolella on lämmin valjashuone ja toisella puolen pesupaikka. Molemmissa päädyissä on isot pariovet. Talli on varsin viileä.

– Kylmä talli on hevosten kannalta parempi, kuin lämmin. Ne pysyvät terveempänä. Niillä on vapaa pääsy sisälle, mutta ulkona ne viihtyvät oikeastaan sen paremmin mitä kylmempi sää on. Hevoset saa kyllä suljettua sisällekin, mutta ne tulevat siitä vihaiseksi, tallin omistaja, raviurheilua harrastava Jorma Hölsömäki kertoo.

Tarpeen vaatiessa tallin saa myös lämpimäksi lattiassa olevilla vastuksilla. Puurunkoisissa seinissä on 150 milliä eristysvillaa.

Ilmanvaihto hoituu karsinoiden oviaukkojen ja yhden hormin kautta. Hyvään ilmaan auttaa myös reilu sisäkorkeus, 3,5 metriä.

Karsinoissa on lämmitettävät juomakupit. Vesijohdot on eristetty niin hyvin, että ne pysyvät sulana kovallakin pakkasella. Pisteenä iin päälle karsinoissa on ruokinta-automaatit kauraa ja lisärehuja varten.

– Niihin ladataan kahden ruokintakerran eväät valmiiksi. Ne toimivat ajastimella, joka tipauttaa ruoat kuppeihin kahdesti vuorokaudessa.

Heinää hevoset saavat vapaasti. Heinähäkit on sijoitettu karsinoiden ulko-ovien kohdalla oleviin katoksiin.

– Ensi kesänä teen varmaan tarhoihin ruokintakatokset, joihin voi laittaa pyöröpaalin kerralla. Silloin heiniä ei tarvitse olla lisäämässä joka päivä.

Hölsömäki on suunnitellut ja piirtänyt tallin luonnoksen itse. Puhtaaksi sen piirsi alan ammattilainen. Johtoajatuksena suunnittelussa oli, että hevosten pitäminen on oltava mahdollisimman helppoa.

– Hevoset olivat aiemmin isäni ja äitini tallissa Kauhavalla. Itse kuljen töissä Seinäjoella. Kyllästyin jatkuvaan autolla ajamiseen töiden päälle ja halusin hevoset omaan pihaan. Ja jos joskus satun olla poissa kotoa, niin puolisoni Laura Aron ei tarvitse kuljetella hevosia tarhoihin ja pois, kun hän ei ole varsinaisesti hevosihminen.

Hän kertoo pohtineensa oikeita ratkaisuja talliin kerran jos toisenkin. Ankara aivotyö näkyy lopputuloksessa varsin onnistuneesti. Kokonaisuus toimii ja yksityiskohtia voi katsoa tämän jutun kuvista.

– Rakensimme samaan aikaan taloa ja tallia tähän tontille. Talli on minun ideoimani ja Laura vastasi talon suunnittelusta.

Tarkkaa laskelmaa tallin tekemisen kuluista ei ole, sillä sitä rakennettiin samana projektina yhtäaikaa omakotitalon kanssa. Arvio on noin 70 000 euroa.

– Täytyy huomioida, että tässä on tehty todella paljon omaa työtä. Olin vuorotteluvapaalla eristyspeltisepän työstäni kahdeksan kuukautta. Pari kuukautta tontilla oli myös kaksi rakennusmiestä, mutta muuten tein itse lähes kaiken.

Mäki-Pohdon alue on kaavoitettu hevosalan toimijoille. Alueella on ravirata, hiittisuora ja ratsastuskenttä. Ammattimaisia ravitalleja on alueella kaksi ja tarjonnan täydentää ratsastuskoulu. Hölsömäen ja Aron tontilla on tilaa 7 700 neliötä. Talli, 120-neliöinen talo ja hevostarhat saavat seurakseen ensi kesänä autotallin.

Hölsömäki ja Aro toivovat, että alueen kehittäminen jatkuu edelleen ja hevosharrastajat kiinnostuvat entistä enemmän alueesta. Olosuhteet hevosten pitämiselle ovat hyvät.

