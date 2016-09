"Hemmetin hyvä asiakaskunta" pitää lantaurakoitsijan leivässä

Hausjärveläisellä Juha Tastulalla on pitkä kokemus lannanlevitysurakoinnista, sillä hän aloitti urakoinnin jo 1990-luvun alussa. Aluksi kuviossa oli mukana myös kiinteistöjen lokapalvelu, mutta siitä hän luopui muutaman vuoden jälkeen ajanpuutteen vuoksi.

"Töitä on ollut melko tasaisesti vuodesta toiseen. Kevätsesonki on aina kiireinen, samoin viikot ensimmäisen rehunkorjuun jälkeen. Kun ikää on kertynyt, on pitänyt hieman jo rajoittaa työpäivien pituutta", Tastula veistelee.

Viime vuonna hän ehti levittää 40 000 kuutiota lietettä. Siihen määrään kärryn sai täyttää ja tyhjentää 2 000 kertaa.

Lantayrittäjä osti tänä vuonna toisenkin lietelantavaunun, jotta lannan levitystä Tastulan kanssa yhdessä tekevä yrittäjä pystyy hoitamaan osan kevään levityksistä. Parivaljakolla on 20–30 lietelanta-asiakasta ja muutama kuivalanta-asiakas. Lietelantakalusto on Tastulan omistuksessa, kuivalantakärry on yhteinen.

Asiakastilat sijaitsevat muun muassa Hausjärvellä, Hämeenlinnassa, Janakkalassa, Kärkölässä ja Nurmijärvellä. Matkaa kaukaisimmallekin tilalle kertyy vain tunti ja vartti.

Tastula on ollut erittäin tyytyväinen käytettynä hankittuihin, Tanskassa valmistettuihin Samson-vaunuihin. Hänellä on merkistä vajaan 20 vuoden kokemus. Nykyiset 20 ja 15 kuution vaunut ovat vuosimallia 2005 ja 2008.

"Koneet ovat olleet todella toimintavarmoja. Hyvissä ajoin ennen kevään sesonkia Samsonin valtuuttama ruotsalainen huoltomies käy koneet läpi ja tekee tarvittavat huollot ja osien vaihdot."

"Kaluston luotettavuus on yrittäjälle ykkösjuttu. Remonttia ei ehtisi keväällä tehdä. Nykyisten levittimien toimintavarmuutta lisää se, että niissä on lannalle pystyjakajat. Aluksi minulla oli vaunu, jossa oli vaakajakajat. Ne menivät helposti tukkoon turpeesta ja puutikuista – ja taas oltiin olkapäitä myöten lannassa", Tastula kuvailee.

Tastulalla on vaunujen perään kaksi 8-metristä nurmimultainta, 7,5-metrinen kultivaattorimultain ja 24-metrinen letkulevitin. Levittimien vaihtaminen käy nopeasti, sillä ne kiinnittyvät perävaunuun normaalilla kolmipistekiinnityksellä.

Vetokoneina Tastulalla ovat Valtrat S353 ja T174. Omalla moottorilla kulkevaa levitintä hän ei ole edes harkinnut, sillä sen siirtely tilalta toiselle olisi työlästä ja aikaa vievää. Nykyisellä kalustolla työsaavutus on parhaimmillaan sata lietekuutiota tunnissa.

Verottomana levitystaksana yrittäjä pitää tänä vuonna 2,70 euroa kuutiolta. Kun kuljetusmatka lietesäiliöltä pellolle ylittää kilometrin, tulee kuutiohinnan päälle 40 senttiä kilometriltä. Jos levitys tehdään letkulevittimellä pintaan, on kuutiohinta 20 senttiä edullisempi.

"Olen saanut maksuni aina ajallaan, vaikka ajat ovat maitotiloille hankalat. Minulla onkin hemmetin hyvä asiakaskunta, joka hoitaa muutkin asiansa hyvin", Tastula kiittelee.

Riihimäellä toimivalta Ekokemiltä alkaa tulla ensi vuonna pelloille sopivaa nestemäistä ravinnelietettä. Osa lietteestä saattaa päätyä Tastulankin levitettäväksi. Samanlaista lietettä tulee jo nyt Forssassa sijaitsevalta Envorilta. Suurta yritystoiminnan laajentamista Tastula ei silti suunnittele, sillä kevätsesonki on muutenkin aika lailla täynnä.

Lieteyritys pyörii nykyisin toiminimenä, sillä verottaja vaati muutama vuosi sitten isoksi kasvaneen urakointitoiminnan erottamista pienehkön maatilan toiminnasta. 25 hehtaarin tilallaan Tastula kasvattaa enää vain heinää.

Talvisin hän auraa kauppojen ja teollisuuskiinteistöjen pihoja Etelä-Hämeessä ja Keski-Uudellamaalla. Maanajo ja lavettikuljetukset tuovat myös hieman työtä ja toimeentuloa. Leipä pöytään tulee kuitenkin pääosin lannasta.

Lannan levityshinnat

Työtehoseuran keräämän tilaston mukaan lannan levityspalvelun keskihinnat (alv 0 %) vuonna 2014 olivat:

Lietelannan sijoittaminen: 102,50 e/tunti ja 2,75 e/m3

Lietelannan letkulevitys pellon pintaan: 2,40 e/m3

Lannan siirtoajo levityksen yhteydessä: 0,40 e/m3/km

Kuivalannan levitys: 79,10 e/tunti ja 2,45 e/m3.

Seuraava urakointihintatilasto ilmestyy ensi vuonna.