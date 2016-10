Hevosten vesikävelymatolla vientimarkkinoille

Vuonna 2006 perustettu Lepikon on valmistanut vuosien varrella monenlaisia muovi- ja metallituotteita. Muutama vuosi sitten hittituote olivat kylpytynnyrit. Kun niiden kuumin buumi laantui, tuli aika kehittää uusia tuotteita.

Tuorein aluevaltaus ovat hevosten vesikävelymatot. Niitä käytetään ravi- ja ratsuhevosten kuntoutuksessa ja valmennuksessa. Periaate on sama kuin ihmistenkin vesikävelyssä; vesi lisää vastusta, mutta keventää samalla hevosen oman painon vaikutusta. Etenkin hevosen selkä, jalat ja takaosa joutuvat työskentelemään tehokkaammin. Vesikävely on myös hyvää palauttelua valmennuksen jälkeen.

Vesikävelymatto pyörii altaassa, jossa veden korkeutta ja sitä myötä vastusta voidaan säätää portaattomasti. Myös maton pyörimisnopeutta ja nousukulmaa voi säätää. Laitetta ohjataan Siemensin logiikalla, ohjainlaite on vedenkestävä. Laitteeseen voi tallentaa erilaisia ohjelmia valmiiksi tai ajaa sitä manuaalisäädöin.

Vesikävelymaton allasrunko on tehty ruostumattomasta teräksestä. Voimansiirto on hydraulinen ja voimanlähde voi olla eri tilassa kuin itse matto, mikä tekee laitteesta hiljaisen käyttää ja tilaa säästyy. Maton telasto on upposinkitty. Maton materiaali kestää myös hokkikenkien käytön. Matto ja sen telasto on helppo vaihtaa rakenteen ansiosta. Veden suodatuksesta huolehtii hiekkasuodatusjärjestelmä. Vesikävelymattoon voi myös yhdistää puntarin tai infrapunalämmittimen.

– Meillä on vesikävelymatosta tosi hyvä 3D-mallinnus, jonka ansiosta maton ja sen apulaitteiden asemointia voi helposti muokata tilakohtaisesti, toimitusjohtaja Vesa Ojanen kertoo.

Hän huomauttaa, että vesikävelymaton paikallisuusaste on kova. Valmiita komponentteja käytetään jonkin verran, mutta suurin osa laitteen osista on omaa tuotekehitystä. Kotimaan markkinoilla yksi etu on se, että tarvittaessa huoltomies löytyy läheltä.

– Suurin osa teknisistä ratkaisuista on teollisuudesta tuttuja. Vaikeinta oli saada maton veto tasaiseksi hevosen liikkeen alla, hallituksen puheenjohtaja Janne Haukirauma sanoo.

Lepikonin omistajat Janne Haukirauma, Pasi Kolehmainen ja Vesa Ojanen eivät varsinaisesti ole hevosmiehiä, mutta alan tuntemusta löytyy lähipiiristä riittävästi.

– Meillä on teollisuusmiehen tausta, joten katsomme enemmän laitetta kuin hevosta. Silloin ei ehkä ole turhia ennakkoluulojakaan siitä, miten jokin ratkaisu voidaan koneessa toteuttaa, Vesa Ojanen summaa.

Vesikävelymaton ensimmäiset askeleet otettiin vuonna 2012, kun Lepikon sekä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU kehittivät yhteistyössä vesikuntoutuslaitetta ihmisurheilijoille. Projekti ei lopulta päätynyt tuotteeksi asti, mutta siitä jäi kosolti oppia ja näkemystä, joita hyödynnetään nyt hevospuolella.

Vesikävelymaton prototyyppi on pyörinyt Laukaassa Liisa ja Tuomo Puupposen tallilla vuoden alusta asti. Ensimmäinen varsinaisesti myyntiin tehty laite on puolestaan Mikkelissä valmennus- ja kuntoutuskeskus Stall Blombacken käytössä.

– Vesikävelymatto tuli meille heinäkuussa ja olemme olleet siihen tosi tyytyväisiä. Se on aika kovassa käytössä, kun päivittäin sitä käyttää jopa 10 hevosta. Laite on toiminut hyvin ja on hevosystävällinen, kertoo Stall Blombacken toimitusjohtaja Kaisa Tupamäki-Kukkamo.

Stall Blombackella päädyttiin kotimaiseen vaihtoehtoon tarkan kartoituksen jälkeen. Sen eduiksi Tupamäki-Kukkamo näkee muun muassa hinta-laatusuhteen, kotimaisen teknologian käytön ja lähellä olevan huollon.

Lepikon Oy:n omistajat uskovat, että vesikävelymatto kiinnostaa myös ulkomailla. Jo Ruotsissa ja Tanskassa, Keski-Euroopasta puhumattakaan, hevostalous on aivan eri kokoluokkaa kuin Suomessa. Tuotteen hinta-laatusuhde pitäisi olla varsin kilpailukykyinen, peruslaite maksaa noin 55 000 euroa alvi nollana. Lähimmät kilpailevat valmistajat löytyvät Tanskasta.

Kotimaan varallekin on jo uusia ajatuksia. Tarkoitus on tarjota vuokralle tai leasingiin valmista pakettia, joka on tehty konttiin. Vaihtolavalla oleva kontti on helppo kuljettaa ja sijoittaa väliaikaisesti tallin yhteyteen.

– Monellakaan tallilla ei ole valmiina sisätiloja, joihin vesikävelymaton voisi sijoittaa. Kontille sen sijaan löytyy paikka helpommin, Vesa Ojanen huomauttaa.