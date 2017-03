Hinaamisessa tarvitaan maalaisjärkeä: "Sisulla liikahtaa kaikki"

Lahtelainen Hinauspalvelu Hietamäki hälytetään auttamaan raskasta kalustoa keskimäärin 300–350 kertaa vuodessa. Yleensä kyseessä on tekninen vika tai liukkaalla kelillä tieltä suistuminen. Myös kaivinkoneiden nostot työllistävät jonkin verran.

Hannu Hietamäki kertoo, että noin 70 prosenttia työtehtävistä tulee vakuutusyhtiöiden kautta. Isommat kuljetusliikkeet soittavat myös suoraan apua. Suomessa on kolme isoa hinausalan ketjua: Autoliitto, Falck ja SOS-hinaus, johon Hietamäen yritys kuuluu.

"Ketjuun kuulumisen paras puoli on se, että kollegoita on ympäri Suomea. Meillä on erilaisia erikoistumisen kohteita, joten aina voi soittaa kaverille ja kysyä neuvoa. Tietoa jaetaan myös ketjun koulutuksissa."

Hietamäki korostaa, että jokainen työkeikka on omanlaisensa. Helpoimmillaan riittää renkaan vaihtaminen tai apuvirran antaminen. Tieltä suistuneen yhdistelmän nostaminen on vaikeusasteikon toisessa päässä.

"Yritän saada jo puhelimessa mahdollisimman tarkan selon tilanteesta. Joskus pyydän kuljettajalta, että laittaa vaikka kuvan minulle kännykästä. Silloin osaan hahmottaa jo lähtiessä, että tarvitaanko kahta autoa tai miten muuten pitää varautua."

Paikalle päästyään Hietamäki tekee aina tilannekatsauksen ja miettii kaikki työvaiheet valmiiksi. Ensimmäiseksi hän yrittää saada liikenteen virtaamaan sujuvasti ohitse. Tarpeen vaatiessa tie suljetaan operaation ajaksi.

"Pitää miettiä esimerkiksi, että onko lasti siirrettävä ensin toiseen ajoneuvoon. Tai vinssataanko vetoauto ja perävaunu takaisin tielle erikseen vai yhdessä."

Maalaisjärki on pidettävä visusti mukana. Vastuu hinauksen tai pystyyn noston aikana on pääsääntöisesti hinausyrityksellä.

"Kalustoa ei missään nimessä saa rikkoa enää lisää. Siksi kiire on pahasta, vaikka välillä paine onkin melkoinen. Esimerkiksi uudehkon yhdistelmän arvo ehjänä voi olla 300 000 euroa. Vaikka se olisi päällepäin katsoen jo melko romuna, sen arvo on silti herkästi vielä 50 000 euroa. Virheitä sattuu tietysti kaikille, mutta niistä on otettava opiksi. Kaiken opettelemiseen kantapään kautta eivät riitä kenenkään rahat."

Kuljetuskaluston kasvavat massat tuovat omat ongelmansa myös hinausyrityksille. Jos akselilta hajoaa rengas tai laakeri, akselia ei enää välttämättä voi nostaa toisesta päästä ylös ja lähteä hinaamaan, sillä kantavuus tulee vastaan.

Hyvältä hinausauton kuskilta vaaditaan etenkin raskaan kaluston tekniikan hallitsemista. Hietamäki sanoo, että mahdollisimman monipuolinen kokemus kaikenlaisesta raskaasta kalustosta on työssä iso apu. Kardaanien irrotukset ja jarrujen vapautukset ovat arkipäivää, mutta tietotekniikan lisääntyminen tuo välillä ihan uudenlaisia ongelmia.

"Aina on keksittävä kompromisseja tarpeen mukaan."

Hietamäki toteaa, että paras kiitos työstä on, kun sama asiakas soittaa uudelleen ja pyytää apuun. Kotimaisten vakuutusyhtiöiden ja kuljetusliikkeiden lisäksi hänellä on asiakkainaan isoja venäläisiä kuljetusliikkeitä, joiden autoja hän tarvittaessa avustaa Suomen puolella.

Hinauspalvelu Hietamäen ykkösnyrkki on Sisun alustalle rakennettu hinausauto. 3-akselisen telivedon voimanpesä on 18-litrainen ja 630-hevosvoimainen Caterpillarin moottori. Akseliväli on 5,55 metriä ja teli ylhäällä auto on ketterä. 22 tonnin massa puolestaan antaa vakautta nostoissa ja hinauksissa.

"Sisun merkkikohtaisia hienouksia ovat puolitettava etujarrujen teho ja telin nosto. Varsinkin raskaita yhdistelmiä hinatessa osaa arvostaa sitä, että etupyörät säilyvät ohjattavina. Myös moottorijarrutus on isossa koneessa tehokas", Hannu Hietamäki sanoo.

Päällirakenteet ovat ruotsalaisen Bro Bärningsbyggenin käsialaa. Sisussa on 30 ja 15 tonnin vinssit sekä riittävästi tehoa lisääviä väkipyöriä. Vaijeria löytyy tarvittaessa 800 metriä. Hinauspuomilla nostaa lyhimmässä asennossa 32 tonnia ja pisimmässäkin 10 tonnia.

"Käytännössä tällä siis saa liikkeelle kaiken Suomen teillä liikkuvan kaluston. Yhdenlainen kisällityö minulle oli, kun hinasin tuohon moottoritielle palaneen autonosturin, joka painoi 80 tonnia."

Kaapeissa kulkee mukana korjaamovarustus polttoleikkureita myöten. Myös suodattimia ja ilmaliittimiä on mukana.

Hietamäen Sisu löytyi käytettynä Norjasta. Uusi vastaava on hinnaltaan 500 000 euron luokkaa.

Raskas kalusto työllistää Hannu Hietamäkeä muutenkin. Hän maahantuo Trevorin koneenkuljetus- ja hinausvarusteita. Lisäksi hän välittää kuljetus-, maarakennus- ja traktorikalustoa Euroopasta.